مدفعية إسرائيلية تستهدف المنطقة بين سردة والوزاني

أفادت المعلومات بأن مدفعية العدو استهدفت بالقذائف الحراقة المنطقة بين سردة والوزاني.

وألقت مسيرة اسرائيلية قنبلة صوتية بالقرب من احد المواطنين في بلدة مارون الراس.

