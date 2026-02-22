خلف يزرع شجرة أرز في يارون تأكيداً على سيادة لبنان

توجّه النائب ملحم خلف، اليوم، إلى بلدة يارون الجنوبية، في ردّ مباشر على تسلّل مستوطنين إسرائيليين إلى أطراف البلدة أخيراً، مؤكداً أنّ " وقفُ الله، وأرضه ليست سائبة، ولن تكون يوماً موضع أطماع توسّعية".واستهلّ خلف زيارته بالمشاركة في قدّاس الأحد في مار جرجس التي دمّرها ، وترأسه كاهن الرعية الأب نداف، بحضور رئيس البلدية حافظ عشّام، وأعضاء ، وحشد من أبناء البلدة.عقب القدّاس، توجّه خلف والحضور إلى المحمية التي جرفها الإسرائيليون، والقريبة من موقع التسلّل، حيث زرع شجرة أرز في خطوة رمزية شدّد خلالها على "عدم التفريط بأي جزء من الأرض "، وقال: "أرضُنا ليست سائبة، ولا يُسمح بالاعتداء عليها تحت أي ذريعة. هي هويتنا وكرامتنا، ولن تتحوّل إلى ساحة انتهاك أو رسالة تهديد".وعن حادثة التسلّل قال خلف: "ما جرى اعتداء موصوف على السيادة اللبنانية ومحاولة لاختبار إرادة أهل الجنوب واللبنانيين عموماً. نقول بوضوح: لن يكون لبنان أرضاً سائبة، ولن نقبل بأي مشروع احتلال مقنّع أو أطماع توسّعية".واستشهد بما نُقل عن قول الله لموسى حين نظر إلى جبال لبنان: "أغرب وجهك عن لبنان فهو وجه الله"، مضيفاً "هو وقفُ الله الذي لا يُدنّس. وفي مواجهة التحديات، لا خلاص إلا بوحدتنا وعيشِنا المشترك، فبهما نحمي أرضنا ونصون سيادتنا".