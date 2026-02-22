تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

خلف يزرع شجرة أرز في يارون تأكيداً على سيادة لبنان

Lebanon 24
22-02-2026 | 09:56
خلف يزرع شجرة أرز في يارون تأكيداً على سيادة لبنان
توجّه النائب ملحم خلف، اليوم، إلى بلدة يارون الجنوبية، في ردّ مباشر على تسلّل مستوطنين إسرائيليين إلى أطراف البلدة أخيراً، مؤكداً أنّ "لبنان وقفُ الله، وأرضه ليست سائبة، ولن تكون يوماً موضع أطماع توسّعية".

واستهلّ خلف زيارته بالمشاركة في قدّاس الأحد في كنيسة مار جرجس التي دمّرها الاحتلال الإسرائيلي، وترأسه كاهن الرعية الأب شارل نداف، بحضور رئيس البلدية حافظ عشّام، وأعضاء المجلس البلدي، وحشد من أبناء البلدة.

عقب القدّاس، توجّه خلف والحضور إلى المحمية التي جرفها الإسرائيليون، والقريبة من موقع التسلّل، حيث زرع شجرة أرز في خطوة رمزية شدّد خلالها على "عدم التفريط بأي جزء من الأرض اللبنانية"، وقال: "أرضُنا ليست سائبة، ولا يُسمح بالاعتداء عليها تحت أي ذريعة. هي هويتنا وكرامتنا، ولن تتحوّل إلى ساحة انتهاك أو رسالة تهديد".

وعن حادثة التسلّل قال خلف: "ما جرى اعتداء موصوف على السيادة اللبنانية ومحاولة لاختبار إرادة أهل الجنوب واللبنانيين عموماً. نقول بوضوح: لن يكون لبنان أرضاً سائبة، ولن نقبل بأي مشروع احتلال مقنّع أو أطماع توسّعية".

واستشهد بما نُقل عن قول الله لموسى حين نظر إلى جبال لبنان: "أغرب وجهك عن لبنان فهو وجه الله"، مضيفاً "هو وقفُ الله الذي لا يُدنّس. وفي مواجهة التحديات، لا خلاص إلا بوحدتنا وعيشِنا المشترك، فبهما نحمي أرضنا ونصون سيادتنا".



 
مواضيع ذات صلة
"نحلة بالقلب" تزرع 3000 شجرة
وزارة الزراعة: توقيع تعهد خطي بعد التعدي على شجرة أرز محمية في عكار
خلف: زيارة سلام إلى الجنوب تأكيد على بسط الشرعية وتكريس حضور الدولة على كامل أراضيها
الخارجية الإيرانية: علاقاتنا مع لبنان مهمة وندعم سيادة ووحدة لبنان في وجه الاعتداءات الإسرائيلية
أعضاء المجلس البلدي

المجلس البلدي

أعضاء المجلس

الإسرائيلي

اللبنانية

الاحتلال

إسرائيل

لبنان

تابع
