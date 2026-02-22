تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
بحث
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

سليمان: عكار رمز للأصالة والتآخي والتكافل بين كل مكوّناتها

Lebanon 24
22-02-2026 | 09:59
سليمان: عكار رمز للأصالة والتآخي والتكافل بين كل مكوّناتها
أقام عضو تكتل "الإعتدال الوطني" النائب محمد سليمان مأدبة إفطار تكريمية جامعة على شرف سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، في دارته في بلدة الهيشة – وادي خالد، بحضور نائبي تكتل "الإعتدال الوطني" سجيع عطية وأحمد الخير، أمين سر التكتل النائب السابق هادي حبيش، مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا، رئيس دائرة أوقاف عكار الشيخ مالك جديدة، رئيس صندوق الزكاة في عكار أسامة الزعبي وفاعليات وحشد من أهالي وادي خالد وعشائرها.


استهل اللقاء بكلمة ترحيب من الشيخ عماد الخالد، ثم ألقى النائب سليمان كلمة رحّب فيها بالبخاري والحضور، متقدّماً عبره بالتهنئة إلى قيادة المملكة العربية السعودية وشعبها لمناسبة يوم التأسيس، ومؤكداً أن "عكار تستحق هذا الحضور وهذا التشريف". وقال: "أهلاً وسهلاً بكم في بيتكم وبين أهلكم في وادي خالد، وادي الكرم والأصالة والعز والكرامة، وادي سيف الله المسلول خالد بن الوليد".

أضاف: "يأتي اللقاء في شهرٍ تتجدد فيه معاني العطاء والخير، وعلى مائدة تجمعنا على المحبة والتلاقي والتعاون وتجدد فينا العهد بأن نكون يداً واحدة في خدمة عكار وأهلها، عكار كانت وستبقى رمزاً للأصالة والتآخي والتكافل بكل مكوّناتها، مسلمين ومسيحيين، فهي رحم واحد وبيت واحد".

وتابع: "خيارنا كان ولا يزال الحفاظ على الدولة ومؤسساتها ودعم كل مسار يعيد للدولة هيبتها ويحمي لبنان من أي عدوان و حرب جديدة، ونقف إلى جانب العهد والحكومة في ترسيخ خيار الدولة العادلة القادرة القوية، على قاعدة سلطة واحدة وشعب واحد وجيش واحد، وسلاح واحد بيد الدولة".

وشدّد على أن "لبنان سيبقى عربي الهوى والانتماء، ولا بديل عن العروبة إلا العروبة"، معتبراً أن "العروبة انتماء راسخ في الدم والتاريخ والوجدان، وإطار جامع يوحّد ولا يفرّق ويضع مصلحة الأوطان فوق كل اعتبار، عروبتنا ليست علاقة ظرفية ولا شعاراً عابرًا يتبدل بحسب المصالح أو الظروف، بل هو انتماء راسخ في الدم والتاريخ والوجدان، وسيبقى صوت الاعتدال صوت عكار والمنية والضنية وكل الشمال".

ونوّه ب"الدور السعودي في دعم لبنان واستقراره"، مثمّناً "ما يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود في ترسيخ الاعتدال والاستقرار والتنمية"، ومعتبراً أن البخاري "قدّم الصورة المثلى لقيم المملكة وأصالة شعبها بأخلاقه العالية".

كما شدّد على "أهمية قيام أفضل العلاقات اللبنانية– السورية بما يحفظ أمن البلدين وسيادتهما ويعزّز التعاون على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، داعياً حكومتي البلدين إلى "تعزيز العلاقات الرسمية بما يخدم مصلحة الشعبين ويحفظ الاستقرار في هذه المرحلة الدقيقة".

وختم مؤكداً "الوفاء لعكار وأهلها وخيار الدولة وعروبة لبنان، والعمل معاً من أجل وطن آمن مستقر تسوده العدالة ويعلو فيه صوت القانون".



 
