مسعد يهاجم "شركات إحصاء مأجورة" قبل الانتخابات

كتب النائب عبر منصة "اكس":"قبل كلّ انتخابات نيابية تخرج علينا بعض شركات الإحصاء المأجورة وبعض المواقع الإلكترونية الرخيصة، بأرقامٍ مفبركة ولوائح مركّبة من نسج خيالها وخيال مموليها وتُسوَّق كأنها حقيقة خدمة للاهثين الى السلطة وتجميع الحواصل بأي ثمن كان.في 2022 سوّقوا الوهم نفسه… فجاءت صناديق الاقتراع وصفعتهم بالحقيقة وأسقطت أكاذيبهم.وحتماً ستسقطها الإرادة الحرّة في هذه الانتخابات أيضاً.الشعب ليس رقماً يُشترى،والإرادة لا تُفبرك" .