لبنان
بالصور… قتيل وجريح في حادث سير في بلدة عكارية
Lebanon 24
22-02-2026
|
10:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقع حادث تصادم على طريق
المنصورة
في خراج بلدة مشتى
حمود
–
عكار
، بين دراجة نارية وآلية عسكرية، ما أدّى إلى إصابة شخصين، وفق ما أفادت مندوبة
لبنان 24
.
وأوضح
الصليب الأحمر
اللبناني أن أحد المصابين، الشاب حذيفة
ربيع رمضان
من بلدة مشتى حمود، كان في حالة حرجة للغاية قبل أن يفارق الحياة لاحقًا متأثرًا بجراحه.
كما أُصيب
شخص آخر
من الجنسية
السورية
يُدعى نادر، وقد جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
