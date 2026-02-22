بالصور… قتيل وجريح في حادث سير في بلدة عكارية

وقع حادث تصادم على طريق في خراج بلدة مشتى – ، بين دراجة نارية وآلية عسكرية، ما أدّى إلى إصابة شخصين، وفق ما أفادت مندوبة .



وأوضح اللبناني أن أحد المصابين، الشاب حذيفة من بلدة مشتى حمود، كان في حالة حرجة للغاية قبل أن يفارق الحياة لاحقًا متأثرًا بجراحه.



كما أُصيب من الجنسية يُدعى نادر، وقد جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.



























