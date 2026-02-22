تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
14
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
9
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
لبنان
إشكال مسلّح في مخيّم عين الحلوة!
Lebanon 24
22-02-2026
|
10:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقعت إصابتان جراء إشكال مسلّح داخل مخيّم
عين الحلوة
، حيث نُقل الجريحان إلى
مستشفى النداء الإنساني
لتلقّي العلاج، بحسب ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
