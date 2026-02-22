عبد المسيح يوقع على اقتراح قانون تثبيت الأساتذة المتعاقدين

كتب النائب عبر منصة "اكس": "وقّعتُ على اقتراح قانون تثبيت الأساتذة المتعاقدين، والكرامة التربوية خطّ أحمر".

أضاف: "استقبلتُ اليوم في مكتبي في وفد المتعاقدين في الرسمي في (CTLP) برئاسة الدكتورة نسرين ، وعضوية الأستاذ عمر ومسؤول منطقة الأستاذ شربل . خلال اللقاء، ناقشنا بوضوح ملف التعاقد في التعليم الأساسي الرسمي، هذه البدعة التي استمرّت لسنوات وألحقت ظلمًا كبيرًا بالأساتذة، وأضعفت المدرسة الرسمية، وانعكست سلبًا على التلامذة. وأكّدتُ أن الاستمرار بهذا النهج لم يعد مقبولًا، وأن تصحيح هذا الخلل بات ضرورة وطنية وتربوية. وانطلاقًا من هذا الموقف، وقّعتُ على اقتراح قانون تثبيت الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، التزامًا مني بحقوقهم وبكرامتهم المهنية، وبحق التعليم الرسمي أن يكون مستقرًا وعادلًا. كما شدّدتُ على أنّ هذا الملف سأتابعه داخل المجلس النيابي حتى إقراره، بعيدًا عن أي حسابات ضيّقة. وأُشير إلى أنّ عدد النواب الموقّعين على اقتراح القانون أصبح 24 نائبًا، وهو مؤشر إيجابي على تقدّم هذا المسار، مع تأكيدنا على مواصلة الضغط النيابي والشعبي لإنهاء هذا الظلم وتحقيق العدالة للأساتذة المتعاقدين وللمدرسة الرسمية".