عبد المسيح يوقع على اقتراح قانون تثبيت الأساتذة المتعاقدين

Lebanon 24
22-02-2026 | 11:42
عبد المسيح يوقع على اقتراح قانون تثبيت الأساتذة المتعاقدين
كتب النائب أديب عبد المسيح عبر منصة "اكس": "وقّعتُ على اقتراح قانون تثبيت الأساتذة المتعاقدين، والكرامة التربوية خطّ أحمر".

أضاف: "استقبلتُ اليوم في مكتبي في قضاء الكورة وفد رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان (CTLP) برئاسة الدكتورة نسرين شاهين، وعضوية نائب الرئيس الأستاذ عمر إسماعيل ومسؤول منطقة الكورة الأستاذ شربل إسحاق. خلال اللقاء، ناقشنا بوضوح ملف التعاقد في التعليم الأساسي الرسمي، هذه البدعة التي استمرّت لسنوات وألحقت ظلمًا كبيرًا بالأساتذة، وأضعفت المدرسة الرسمية، وانعكست سلبًا على التلامذة. وأكّدتُ أن الاستمرار بهذا النهج لم يعد مقبولًا، وأن تصحيح هذا الخلل بات ضرورة وطنية وتربوية. وانطلاقًا من هذا الموقف، وقّعتُ على اقتراح قانون تثبيت الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، التزامًا مني بحقوقهم وبكرامتهم المهنية، وبحق التعليم الرسمي أن يكون مستقرًا وعادلًا. كما شدّدتُ على أنّ هذا الملف سأتابعه داخل المجلس النيابي حتى إقراره، بعيدًا عن أي حسابات ضيّقة. وأُشير إلى أنّ عدد النواب الموقّعين على اقتراح القانون أصبح 24 نائبًا، وهو مؤشر إيجابي على تقدّم هذا المسار، مع تأكيدنا على مواصلة الضغط النيابي والشعبي لإنهاء هذا الظلم وتحقيق العدالة للأساتذة المتعاقدين وللمدرسة الرسمية". 

 

أديب عبد المسيح

التعليم الأساسي

رابطة الأساتذة

قضاء الكورة

نائب الرئيس

عبد المسيح

إسماعيل

التربوي

