دعماً للأسير والموقوفين الاسلاميين.. تجمعات ومسيرات سيارة في عدد من المناطق

تداعى عدد من الشبان يستقلون سيارات تحمل اعلام الى تظاهرة تجوب شوارع للمطالبة باطلاق سراح الموقفين الإسلاميين واحمد ، بحسب ما افادت مندوبة " ".الى ذلك، جابت سيّارة شوارع مطالبة باطلاق سراح الشيخ أحمد الاسير.وفي ، انطلقت مسيرات دراجة بعد صلاة التراويح، في شوارع المدينة، دعمًا للموقوفين الإسلاميين في السجون ، وللمطالبة بإخلاء سبيل الشيخ أحمد .