تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
12
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
5
o
بعلبك
9
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
دعماً للأسير والموقوفين الاسلاميين.. تجمعات ومسيرات سيارة في عدد من المناطق
Lebanon 24
22-02-2026
|
14:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
تداعى عدد من الشبان يستقلون سيارات تحمل اعلام
جبهة النصرة
الى تظاهرة تجوب شوارع
عرسال
للمطالبة باطلاق سراح الموقفين الإسلاميين واحمد
الاسير
، بحسب ما افادت مندوبة "
لبنان 24
".
الى ذلك، جابت
مسيرات
سيّارة شوارع
صيدا
مطالبة باطلاق سراح الشيخ أحمد الاسير.
وفي
طرابلس
، انطلقت مسيرات دراجة بعد صلاة التراويح، في شوارع المدينة، دعمًا للموقوفين الإسلاميين في السجون
اللبنانية
، وللمطالبة بإخلاء سبيل الشيخ أحمد
الأسير
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالفيديو: قطع طريق البداوي من قبل أهالي الموقوفين الإسلاميين
Lebanon 24
بالفيديو: قطع طريق البداوي من قبل أهالي الموقوفين الإسلاميين
23/02/2026 01:19:32
23/02/2026 01:19:32
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتصام لأهالي الموقوفين الاسلاميين في ساحة النور... ومسيرات في عرسال ووقفة في صيدا
Lebanon 24
اعتصام لأهالي الموقوفين الاسلاميين في ساحة النور... ومسيرات في عرسال ووقفة في صيدا
23/02/2026 01:19:32
23/02/2026 01:19:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الرفاعي: ملف الموقوفين الإسلاميين صار جرحًا مفتوحًا في جسد الوطن
Lebanon 24
الرفاعي: ملف الموقوفين الإسلاميين صار جرحًا مفتوحًا في جسد الوطن
23/02/2026 01:19:32
23/02/2026 01:19:32
Lebanon 24
Lebanon 24
وقفة في ساحة النور - طرابلس للمطالبة بإقرار العفو العام عن الموقوفين الاسلاميين
Lebanon 24
وقفة في ساحة النور - طرابلس للمطالبة بإقرار العفو العام عن الموقوفين الاسلاميين
23/02/2026 01:19:32
23/02/2026 01:19:32
Lebanon 24
Lebanon 24
جبهة النصرة
اللبنانية
لبنان 24
الاسلامي
الإسلام
الاسلام
إسلامي
طرابلس
تابع
قد يعجبك أيضاً
ريفي مكرِّمًا بخاري في طرابلس: السعودية كانت على الدوام سنداً للبنان وداعمة لمسار استقراره
Lebanon 24
ريفي مكرِّمًا بخاري في طرابلس: السعودية كانت على الدوام سنداً للبنان وداعمة لمسار استقراره
16:17 | 2026-02-22
22/02/2026 04:17:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مطر: السعودية ركيزة استقرار لبنان وتوازنه
Lebanon 24
مطر: السعودية ركيزة استقرار لبنان وتوازنه
16:13 | 2026-02-22
22/02/2026 04:13:10
Lebanon 24
Lebanon 24
في جرد العاقورة… الدفاع المدني ينقذ 4 مواطنين
Lebanon 24
في جرد العاقورة… الدفاع المدني ينقذ 4 مواطنين
16:07 | 2026-02-22
22/02/2026 04:07:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مهرجانات الصيف على توقيت الانتخابات والأمن
Lebanon 24
مهرجانات الصيف على توقيت الانتخابات والأمن
16:03 | 2026-02-22
22/02/2026 04:03:47
Lebanon 24
Lebanon 24
في فنيدق… طفلان يغرقان في بركة الري
Lebanon 24
في فنيدق… طفلان يغرقان في بركة الري
14:10 | 2026-02-22
22/02/2026 02:10:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سرقت مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار… وهذا ما حصل!
Lebanon 24
سرقت مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار… وهذا ما حصل!
07:38 | 2026-02-22
22/02/2026 07:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
نواف سلام من غير كوكب
Lebanon 24
نواف سلام من غير كوكب
02:00 | 2026-02-22
22/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صيدا تحت "النار".. القصف قد يتجدّد!
Lebanon 24
صيدا تحت "النار".. القصف قد يتجدّد!
06:00 | 2026-02-22
22/02/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً.. هزة أرضية في لبنان وهذه قوتها
Lebanon 24
مُجدداً.. هزة أرضية في لبنان وهذه قوتها
03:05 | 2026-02-22
22/02/2026 03:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يتحدّث عن "اغتيال خامنئي".. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يتحدّث عن "اغتيال خامنئي".. ماذا أعلن؟
07:00 | 2026-02-22
22/02/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:17 | 2026-02-22
ريفي مكرِّمًا بخاري في طرابلس: السعودية كانت على الدوام سنداً للبنان وداعمة لمسار استقراره
16:13 | 2026-02-22
مطر: السعودية ركيزة استقرار لبنان وتوازنه
16:07 | 2026-02-22
في جرد العاقورة… الدفاع المدني ينقذ 4 مواطنين
16:03 | 2026-02-22
مهرجانات الصيف على توقيت الانتخابات والأمن
14:10 | 2026-02-22
في فنيدق… طفلان يغرقان في بركة الري
14:06 | 2026-02-22
رجي الى جنيف للمشاركة في مجلس حقوق الانسان
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
23/02/2026 01:19:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
23/02/2026 01:19:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
23/02/2026 01:19:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24