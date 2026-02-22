تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

زيارة مرتقبة من "الثنائي الشيعي" إلى السرايا

Lebanon 24
22-02-2026 | 22:36
A-
A+
زيارة مرتقبة من الثنائي الشيعي إلى السرايا
زيارة مرتقبة من الثنائي الشيعي إلى السرايا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت" النهار": لم يلتق "حزب الله" مع أكثر قرارات الحكومة إذ تنعدم الكيمياء السياسية بينه وبين رئيسها تمام سلام. وتحولت مقدمات النشرات الإخبارية على شاشة "المنار" وإذاعة "النور" منصة ضد سلام في الكثير من المرات. ولم يكن الرئيس نبيه بري بعيداً من خط التقريب بين السرايا والحزب. وعلى الرغم من التباعد بينهما، فإن الوقائع على الأرض تظهر حاجتهما المتبادلة ولو أن الوزيرين يوافقان مع زميلهما في حركة "أمل" على أكثر قرارات الحكومة ثم يتركان لقيادة الحزب الاعتراض على ما لا يناسبها. ويبقى ملف شمال الليطاني وجمع سلاح الحزب مادة انقسام مع الحكومة، من دون أن يخفي "الثنائي" إبداء الارتياح لمقاربة العماد رودولف هيكل في تعاطيه مع شمال الليطاني. يصف الحزب المواقف التي يطلقها بواسطة الإعلام المحسوب عليه رسمياً حيال سلام بأنها لا تقوم على انتقاد الأشخاص بل على السياسات. ويؤكد اعتراضه على رفع سعر البنزين وعلى زيادة الضريبة. ويوجه الحزب رسالة لرئيس الحكومة بأن "كل خطوة ايجابية يتخذها سنقابلها بالمثل وأكثر". وفي دلالة على هذا المعطى من المنتظر قيام وفد نيابي من الحزب والحركة بزيارة رئيس الحكومة ومتابعة كل ما أورده عن البدء بمشاريع عدة في الجنوب.  
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شهد شاهد من داخل حكومة "الثنائي الشيعي"
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:02:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مرشح لـ"الثنائي الشيعي" في "بيروت الثانية"
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:02:45 Lebanon 24 Lebanon 24
حكومة "الثنائي الشيعي" تُسقط نفسها بنفسها
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:02:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الإجراء الحكومي يطلق اعتراضات داخل بيئة "الثنائي الشيعي"
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:02:45 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس نبيه بري

شمال الليطاني

تمام سلام

نبيه بري

حزب الله

الليطاني

الثنائي

الشيعي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-23
Lebanon24
04:57 | 2026-02-23
Lebanon24
04:55 | 2026-02-23
Lebanon24
04:47 | 2026-02-23
Lebanon24
04:42 | 2026-02-23
Lebanon24
04:35 | 2026-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24