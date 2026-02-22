زيارة مرتقبة من "الثنائي الشيعي" إلى السرايا

كتبت" النهار": لم يلتق " " مع أكثر قرارات الحكومة إذ تنعدم الكيمياء السياسية بينه وبين رئيسها . وتحولت مقدمات النشرات الإخبارية على شاشة " " وإذاعة "النور" منصة ضد سلام في الكثير من المرات. ولم يكن بعيداً من خط التقريب بين السرايا والحزب. وعلى الرغم من التباعد بينهما، فإن الوقائع على الأرض تظهر حاجتهما المتبادلة ولو أن الوزيرين يوافقان مع زميلهما في حركة "أمل" على أكثر قرارات الحكومة ثم يتركان لقيادة الحزب الاعتراض على ما لا يناسبها. ويبقى ملف وجمع سلاح الحزب مادة انقسام مع الحكومة، من دون أن يخفي " " إبداء الارتياح لمقاربة العماد رودولف هيكل في تعاطيه مع شمال . يصف الحزب المواقف التي يطلقها بواسطة الإعلام المحسوب عليه رسمياً حيال سلام بأنها لا تقوم على انتقاد الأشخاص بل على السياسات. ويؤكد اعتراضه على رفع سعر البنزين وعلى زيادة الضريبة. ويوجه الحزب رسالة لرئيس الحكومة بأن "كل خطوة ايجابية يتخذها سنقابلها بالمثل وأكثر". وفي دلالة على هذا المعطى من المنتظر قيام وفد نيابي من الحزب والحركة بزيارة رئيس الحكومة ومتابعة كل ما أورده عن البدء بمشاريع عدة في الجنوب.