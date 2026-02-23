لفت مصدر سياسي إلى أنّ هناك أربعة ثوابت داخل تكتل «الجمهورية القوية» لا مجال لتبديلهم في المدى المنظور.الاولى: حزب النائب جورج عدوان، لأسباب باتت معروفة، أبرزها كونه صلة الوصل بين الدولة بمؤسساتها الدستورية والأمنية وبين الحزب، فضلاً عن مسيرته السياسية الطويلة التي شارفت على نهايتها بحكم التقدّم في السن.الثابتة الثانية تتمثّل بالنائب غسان حاصباني، الذي يُعدّ نقطة تقاطع بين الحزب والمرجعية الكنسية، إضافة إلى كونه المرشح الدائم لتولي منصب نائب رئيس الحكومة أو نائب رئيس مجلس النواب.أما الثابتة الثالثة فهي النائب زياد الحواط، لأسباب انتخابية مرتبطة بقضاء جبيل، إذ يمتلك حيثية شعبية تُقدّر بنحو ستة إلى سبعة آلاف صوت، ويستقطب شريحة واسعة من العائلات الجبيلية ذات الخلفية الكتلوية، ما يجعل حضوره عاملاً حاسماً في منع تشتت هذه الأصوات أو انتقالها إلى " ".أما الثابتة الرابعة فهي النائب ستريدا طوق، التي نجحت في الجمع بين الحزب وعائلة طوق ومشروع الإنماء في قضاء بشري ضمن حضور سياسي متماسك.وختم المصدر بالتأكيد أن هذه الأسماء تشكّل ركائز ثابتة داخل الحزب في المرحلة الحالية.