تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لماذا تتصاعد العصبية في رمضان؟ وما الحلّ؟

آية الحاج - Aya El Hajj

|
Lebanon 24
23-02-2026 | 02:30
A-
A+
لماذا تتصاعد العصبية في رمضان؟ وما الحلّ؟
لماذا تتصاعد العصبية في رمضان؟ وما الحلّ؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مع حلول شهر رمضان المبارك، يكثر الحديث عن الأجواء الروحية والسكينة التي تميّز هذا الشهر، غير أنّ بعض الصائمين يواجهون تحدّياً يومياً يتمثّل في العصبية وسرعة الانفعال، خصوصاً في الساعات التي تسبق موعد الإفطار. وبين البعد الجسدي المرتبط بتغيّر نمط الغذاء، والبعد النفسي المتعلّق بضغوط الحياة، يبرز سؤال أساسي: كيف يمكن للصائم أن يتجنّب العصبية في رمضان؟

في هذا السياق، يوضح المعالج النفسي الدكتور سامر العاصي أنّ العصبية في رمضان ليست دليلاً على ضعف الإيمان كما يعتقد البعض، بل هي نتيجة طبيعية لتغيّرات بيولوجية ونفسية متزامنة. ويشير إلى أنّ الامتناع الطويل عن الطعام والشراب يؤدي إلى انخفاض مستوى السكر في الدم، ما قد يسبّب شعوراً بالإرهاق والصداع والتوتر. كما أنّ التوقف المفاجئ عن المنبّهات، كالقهوة، يضاعف حدّة المزاج في الأيام الأولى.

ويضيف العاصي أنّ العامل النفسي لا يقلّ أهمية عن العامل الجسدي، إذ يدخل كثيرون الشهر وهم محمّلون بضغوط العمل والمسؤوليات اليومية، من دون أن يهيّئوا أنفسهم نفسياً لاستقباله. ويؤكد أنّ رمضان ليس اختباراً لتحمّل الجوع فحسب، بل هو فرصة لإعادة تنظيم العلاقة مع الذات ومع الآخرين.

ولتجنّب العصبية، ينصح المعالج بعدد من الخطوات العملية. أولاً، ضرورة الاستعداد التدريجي قبل حلول الشهر، عبر تخفيف استهلاك الكافيين وتنظيم أوقات النوم، لأنّ الحرمان المفاجئ ينعكس سلباً على المزاج. ثانياً، الاهتمام بوجبة السحور، بحيث تكون متوازنة وغنية بالبروتينات والألياف التي تمنح شعوراً أطول بالشبع وتساعد على استقرار مستوى الطاقة خلال النهار.

كما يشدّد على أهمية النوم الكافي، إذ إنّ السهر الطويل يفاقم التوتر ويقلّل القدرة على ضبط الانفعالات. ويقترح تخصيص وقت قصير يومياً للهدوء، سواء عبر التأمل أو المشي الخفيف قبل الإفطار، لما لذلك من أثر مباشر في تهدئة الجهاز العصبي.

ومن الناحية السلوكية، يدعو العاصي إلى تدريب النفس على التمهّل قبل الردّ في لحظات الغضب. ويشرح أنّ أخذ نفس عميق لبضع ثوانٍ كفيل بكسر حدّة الانفعال ومنح العقل فرصة للتفكير الهادئ.

ويلفت المعالج إلى أنّ بعض الناس يبرّرون انفعالهم بعبارة «أنا صائم»، في حين أنّ الصيام الحقيقي، كما يوضح، هو صيام عن الأذى والكلمة الجارحة بقدر ما هو امتناع عن الطعام. ويرى أنّ تحويل لحظات التوتر إلى فرصة للتدرّب على الصبر يغيّر نظرة الإنسان إلى الموقف بأكمله.

في المحصّلة، تبقى العصبية في رمضان أمراً يمكن السيطرة عليه متى توفّر الوعي والإرادة. فالشهر الفضيل ليس مناسبة للضغط الإضافي، بل مساحة لإعادة التوازن الداخلي. وعندما يدرك الصائم أنّ الصبر جزء من عبادة الصيام، يتحوّل التحدّي إلى فرصة للنمو الروحي والنفسي، ويغدو رمضان مدرسة حقيقية لتهذيب النفس وترسيخ قيم الرحمة والتسامح.
 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
لماذا لا تتحسن آلام الركبة.. وما الحل؟
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا الفتوش مهم في رمضان؟
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يرتبط الجلاب وقمر الدين بشهر رمضان فقط؟
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24
لامين جمال يهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رمضانيات

صحة

مقالات لبنان24

الطويل

الرحمة

رمضان

الفضي

الحرم

ان لي

العلا

بعبار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

آية الحاج - Aya El Hajj

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-23
Lebanon24
04:57 | 2026-02-23
Lebanon24
04:55 | 2026-02-23
Lebanon24
04:47 | 2026-02-23
Lebanon24
04:42 | 2026-02-23
Lebanon24
04:35 | 2026-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24