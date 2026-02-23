البزري: الجميع يعمل على أساس اجراء الانتخابات في مواعيدها رغم احتمال التأخير

رأى النائب أنّ "موضوع الأخذ والردّ حول الانتخابات سواء لناحية إجرائها أو تأجيلها تقنيًا أو التمديد للمجلس يُتداول منذ عدة أشهر وكلما اقترب موعد الاستحقاق ازدادت الأحاديث حوله".











واكد في حديث الى "صوت كل "، أنّ "حتى الآن لم يحسم أمر التأجيل غير أنّالجميع يعمل على أساس أن الانتخابات ستجري في مواعيدها رغم احتمال التأخير".















ولفت الى أنّ "هناك نقاطا كانت غير واضحة في قانون الانتخاب من ناحية قدرة الحكومة على تطبيقها وتحديدًا تلك المتعلقة بالدائرة الـ16 إضافة إلى رغبة الغالبية الكبرى من النواب في أن يكون اقتراع المنتشرين مختلفًا تمامًا عمّا ورد في القانون، أي أن يُتاح للمنتشرين أن ينتخبوا في أماكن تسجيل قيدهم أو في أماكن وجودهم في الخارج".

