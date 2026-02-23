تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

البزري: الجميع يعمل على أساس اجراء الانتخابات في مواعيدها رغم احتمال التأخير

Lebanon 24
23-02-2026 | 03:59
البزري: الجميع يعمل على أساس اجراء الانتخابات في مواعيدها رغم احتمال التأخير
البزري: الجميع يعمل على أساس اجراء الانتخابات في مواعيدها رغم احتمال التأخير photos 0
رأى النائب عبدالرحمن البزري أنّ "موضوع الأخذ والردّ حول الانتخابات سواء لناحية إجرائها أو تأجيلها تقنيًا أو التمديد للمجلس يُتداول منذ عدة أشهر وكلما اقترب موعد الاستحقاق ازدادت الأحاديث حوله".

 



واكد  في حديث الى "صوت كل لبنان"،  أنّ "حتى الآن لم يحسم أمر التأجيل غير أنّالجميع يعمل على أساس أن الانتخابات ستجري في مواعيدها رغم احتمال التأخير".



 



ولفت الى أنّ "هناك نقاطا كانت غير واضحة في قانون الانتخاب من ناحية قدرة الحكومة على تطبيقها وتحديدًا تلك المتعلقة بالدائرة الـ16 إضافة إلى رغبة الغالبية الكبرى من النواب في أن يكون اقتراع المنتشرين مختلفًا تمامًا عمّا ورد في القانون، أي أن يُتاح للمنتشرين أن ينتخبوا في أماكن تسجيل قيدهم أو في أماكن وجودهم في الخارج".
مواضيع ذات صلة
سلام: سنعمل على اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها المحددة واذا رأيت فرصة لاستمرار العملية الاصلاحية فسأكون اكثر من متجاوب لتولي رئاسة الحكومة مجددا ولكنني لست "هاوي كراسي"
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:02:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مطارنة الروم الكاثوليك يرحبون بعودة الجنوب الى حضن الدولة ويشددون على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:02:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بيرم: حريصون على الدولة والجيش ونريد إجراء الانتخابات بموعدها
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:02:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الصمد بعد لجنة الدفاع والداخلية والبلديات: تأكيد إجراء الإنتخابات في موعدها واصدار المراسيم التطبيقية
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:02:27 Lebanon 24 Lebanon 24

عبدالرحمن البزري

عبدالرحمن

الرحمن

لبنان

الغال

رحمن

بزري

تابع
