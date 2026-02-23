عبود هنّأ السعودية بعيد تأسيسها

كتب النائب جميل عبّود على منصة "إكس": "في يوم التأسيس، أتقدّم بأحرّ التهاني القلبية إلى خادم الحرمين الشريفين جلالة آل سعود وسمو ولي بن آل سعود، والى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الدكتور وليد بن عبدالله بخاري وإلى الشعب السعودي الشقيق. مع أطيب التمنيات لمملكة الخير بمزيد من التقدم والازدهار. كما نؤكد في هذه المناسبة على قلوب جميع اللبنانيين اعتزازنا بعمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين".

