تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بشأن زيادة الضرائب.. أسبوع "حاسم" وهذا ما سيحصل غداً

Lebanon 24
23-02-2026 | 04:42
A-
A+
بشأن زيادة الضرائب.. أسبوع حاسم وهذا ما سيحصل غداً
بشأن زيادة الضرائب.. أسبوع حاسم وهذا ما سيحصل غداً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكّد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أنّ "الأسبوع الحالي سيكونُ حاسماً لناحية تحديد الخطوات اللاحقة إزاء الزيادات الضريبية الأخيرة".
 

وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان"، يقول الأسمر إنّ "التواصل مع رئيس الحكومة نواف سلام ووزير المال ياسين جابر قائم ومستمر برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون"، مُوضحاً أنّ "ما يطرح اليوم إمّا الضرائب أو الغاء الزيادات ما يضعنا في مواقف حرجة جداً".


وتحدث الأسمر عن حلول قدّمها الاتحاد لأصحاب الشأن لكنها لا تعطي أموالاً فورية، مشيراً الى أنّ رئيس الحكومة أكد انفتاحه على أي مصدر تمويل آخر يؤمّن هذه الزيادات.


وكشف الأسمر عن اجتماع للعمالي العام مع اتحاد النقل غداً على أن يصار الى توسيع إطار المشاورات مع النقابات المعنية للتّمكّن من توحيد الخطوات اللاحقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إستمرار الدعوات الى الاضراب والتظاهر الاسبوع المقبل احتجاجا على زيادة الضرائب
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 14:56:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"يوم الغضب" في اوجيرو وإعتراضات نقابية على زيادات الضرائب
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 14:56:18 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة محامي طرابلس رفضت قرارات زيادة الضرائب: الحقوق لا تمول على حساب أصحابها
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 14:56:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين: نرفض زيادة الضرائب والرسوم من دون إصلاح شامل
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 14:56:18 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الاتحاد العمالي العام

العماد جوزاف عون

الاتحاد العمالي

رئيس الاتحاد

بشارة الأسمر

جوزاف عون

نواف سلام

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:18 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:17 | 2026-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:54 | 2026-02-23
Lebanon24
07:52 | 2026-02-23
Lebanon24
07:49 | 2026-02-23
Lebanon24
07:47 | 2026-02-23
Lebanon24
07:44 | 2026-02-23
Lebanon24
07:13 | 2026-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24