بشأن زيادة الضرائب.. أسبوع "حاسم" وهذا ما سيحصل غداً

أكّد رئيس أنّ "الأسبوع الحالي سيكونُ حاسماً لناحية تحديد الخطوات اللاحقة إزاء الزيادات الضريبية الأخيرة".



وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل "، يقول إنّ "التواصل مع رئيس الحكومة ووزير المال ياسين جابر قائم ومستمر برعاية رئيس الجمهورية "، مُوضحاً أنّ "ما يطرح اليوم إمّا الضرائب أو الغاء الزيادات ما يضعنا في مواقف حرجة جداً".





وتحدث الأسمر عن حلول قدّمها الاتحاد لأصحاب الشأن لكنها لا تعطي أموالاً فورية، مشيراً الى أنّ رئيس الحكومة أكد انفتاحه على أي مصدر تمويل آخر يؤمّن هذه الزيادات.





وكشف الأسمر عن اجتماع للعمالي العام مع اتحاد النقل غداً على أن يصار الى توسيع إطار المشاورات مع النقابات المعنية للتّمكّن من توحيد الخطوات اللاحقة.