Najib Mikati
Advertisement

لبنان

"الإشتراكي" يثبّت مرشحيه؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
23-02-2026 | 07:49
الإشتراكي يثبّت مرشحيه؟
الإشتراكي يثبّت مرشحيه؟ photos 0
تتجهُ الأنظار إلى أسماء المُرشحين الذين سيخوضون الانتخابات مع الحزب "التقدمي الإشتراكي" في مختلف الدوائر الانتخابية، خصوصاً أن "الإشتراكي" أجرى بعض التغييرات الأساسية.
 
وحالياً، فإن الأسماء التي باتت "ثابتة" على لوائح "الإشتراكي" هي: تيمور جنبلاط، بلال عبدالله، سعد الدين الخطيب، يوسف طعمة، يوسف دعيبس، فيصل الصايغ، وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن.
 
في الوقت نفسه، فإن البحث يدورُ حول اسم راجي السعد الذي لم يُحسم أمر ترشيحه بعد في عاليه، في حين أن ترشيح يوسف دعيبس أرسى خلافاً بين دار آل جنبلاط في المُختارة والنائب أكرم شهيب، إذ أن الاسم طُرح وتم السيرُ به من قبل المختارة وسط عدم مباركة كاملة من شهيب، خصوصاً أن دعيبس سيكون بديلاً عن الأخير.
 
وتقولُ مصادر مطلعة على أوساط "الإشتراكي" إنَّ الاسم الدرزي الثاني في الشوف الذي سيحلّ محل مروان حماده ما زال مدار جدلٍ في الوقت الراهن، خصوصاً أنَّ الحسم لم يتم بعد بينما على اللائحة 3 أسماء هي: كريم حماده، حمادة حماده ومنال عبد الصمد، فيما هناك إمكانية لطرح خيار رابع يجري البحث به حالياً.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

