"الإشتراكي" يثبّت مرشحيه؟

تتجهُ الأنظار إلى أسماء المُرشحين الذين سيخوضون الانتخابات مع الحزب "التقدمي الإشتراكي" في مختلف الدوائر ، خصوصاً أن "الإشتراكي" أجرى بعض التغييرات الأساسية.

وحالياً، فإن الأسماء التي باتت "ثابتة" على لوائح "الإشتراكي" هي: تيمور ، بلال عبدالله، سعد الدين ، يوسف طعمة، يوسف دعيبس، فيصل الصايغ، ، هادي أبو الحسن.

في الوقت نفسه، فإن البحث يدورُ حول اسم راجي الذي لم يُحسم أمر ترشيحه بعد في عاليه، في حين أن ترشيح يوسف دعيبس خلافاً بين دار آل جنبلاط في المُختارة والنائب ، إذ أن الاسم طُرح وتم السيرُ به من قبل المختارة وسط عدم مباركة كاملة من شهيب، خصوصاً أن دعيبس سيكون بديلاً عن الأخير.

وتقولُ مصادر مطلعة على أوساط "الإشتراكي" إنَّ الاسم الدرزي الثاني الذي سيحلّ محل ما زال مدار جدلٍ في الوقت الراهن، خصوصاً أنَّ الحسم لم يتم بعد بينما على اللائحة 3 أسماء هي: كريم حماده، حمادة حماده ومنال عبد الصمد، فيما هناك إمكانية لطرح خيار رابع يجري البحث به حالياً.