أميركا تجلي موظفين من سفارتها في لبنان.. وبيان يوضح

أفادت الخارجية الأميركية عن أنّ أمرت بإجلاء عدد من موظفيها غير الأساسيين وأفراد أسرهم المؤهلين، من في .



وأضافت الوزارة: "نُجري تقييماً مستمراً للوضع الأمني، وبناءً على آخر مراجعة أجريناها، رأينا أنه من تقليص عدد موظفينا إلى الحد الأدنى الضروري".



يأتي هذا التوضيح، بعد أن أفادت معلومات عن أنّ السفارة الأميركية في أجلت عبر العشرات من موظفيها كإجراء إحترازي على خلفية المرتقبة. ولفت البيان إلى أنّ السفارة مستمرة في العمل بطاقمها الأساسي، لافتا إلى أنّ "هذا الإجراء مؤقت، ويهدف إلى ضمان سلامة موظفينا مع الحفاظ على قدرتنا على العمل وتقديم المساعدة للمواطنين ".