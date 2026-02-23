تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

يعقوبيان: لا نزال بانتظار ردّ الحكومة على تعيين غراسيا القزي مديرًا عامًا للجمارك

Lebanon 24
23-02-2026 | 09:35
يعقوبيان: لا نزال بانتظار ردّ الحكومة على تعيين غراسيا القزي مديرًا عامًا للجمارك
يعقوبيان: لا نزال بانتظار ردّ الحكومة على تعيين غراسيا القزي مديرًا عامًا للجمارك photos 0
أعلنت النائبة بولا يعقوبيان أنها لا تزال بانتظار ردّ الحكومة على سؤالها المتعلق بتعيين غراسيا القزي في منصب مدير عام الجمارك.


وقالت :"ما زلنا بانتظار ردّ الحكومة على سؤالنا حول تعيين غراسيا القزي في منصب مدير عام الجمارك، انطلاقاً من حقّ اللبنانيين بمعرفة المعايير التي اعتُمدت في موقعٍ شديد الحساسية يرتبط بحماية المال العام". 


تابعت: "في بلدٍ لا يزال فيه جرح ٤ آب مفتوحاً، ومع تحقيقاتٍ قضائيّة لم تُحسَم بعد، يتحوّل أيّ تعيين في موقعٍ حسّاس إلى امتحانٍ مباشر لصدقيّة الدولة، لأنّ الشفافيّة ليست تفصيلاً إدارياً بل شرطاً أساسياً لاحترام العدالة وبناء الثقة".
مدير عام الجمارك

بولا يعقوبيان

غراسيا القزي

يعقوبيان

الجمارك

لبنان

ساسي

