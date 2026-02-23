يعقوبيان: لا نزال بانتظار ردّ الحكومة على تعيين غراسيا القزي مديرًا عامًا للجمارك

أعلنت النائبة أنها لا تزال بانتظار ردّ الحكومة على سؤالها المتعلق بتعيين في منصب .





وقالت :"ما زلنا بانتظار ردّ الحكومة على سؤالنا حول تعيين غراسيا في منصب مدير عام ، انطلاقاً من حقّ اللبنانيين بمعرفة المعايير التي اعتُمدت في موقعٍ شديد الحساسية يرتبط بحماية المال العام".





تابعت: "في بلدٍ لا يزال فيه جرح ٤ آب مفتوحاً، ومع تحقيقاتٍ قضائيّة لم تُحسَم بعد، يتحوّل أيّ تعيين في موقعٍ حسّاس إلى امتحانٍ مباشر لصدقيّة الدولة، لأنّ الشفافيّة ليست تفصيلاً إدارياً بل شرطاً أساسياً لاحترام العدالة وبناء الثقة".

