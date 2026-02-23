تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الرئيس عون استقبل وفد رجال الأعمال اللبناني - العماني.. وأشاد بثقة السلطنة بلبنان وشعبه

Lebanon 24
23-02-2026 | 10:12
A-
A+
الرئيس عون استقبل وفد رجال الأعمال اللبناني - العماني.. وأشاد بثقة السلطنة بلبنان وشعبه
الرئيس عون استقبل وفد رجال الأعمال اللبناني - العماني.. وأشاد بثقة السلطنة بلبنان وشعبه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، فاستقبل وفدا من نقابة المهن البصرية في لبنان برئاسة النقيب د. سامر نعمان، الذي تحدث باسم الوفد معرباً عن التقدير لمواقفه، والدعاء له بالتوفيق في قيادة الوطن وترسيخ دعائم الدولة والمؤسسات.
وقال: "نقابتنا من الأقدم في لبنان، وقد تأسست العام 1951، وقطاعنا جزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية الوطنية، كما ان نقابتنا كانت من ضمن خطة الطوارئ التي وضعتها وزارة الصحة الوطنية." 
وتابع: "لقد تقدمنا في أيار من العام 2024 بمشروع قانون لاعتبارها نقابة آمرة ordre، ويؤسفنا ان المشروع لا يزال في مجلس النواب، مع العلم انه بإجتماعاتنا وتنسيقنا مع وزراء الصحة السابقين والوزير الحالي، كانوا جميعهم من أكثر المتحمسين لتحقيق هذا الامر. بذلك، نساعد الوزارة أكثر بضبط المخالفين وصفحات التواصل الاجتماعي ومنتحلي الصفة، وقد الحقوا الاذى بنظر المواطنين إضافة الى الكثير من المساوىء الأخرى التي تصيب البصر"، مشدداً على "ان قانون تنظيم المهنة المرتبطة بنقابتنا صدر في نيسان من العام 2019. ونطلب مساعدتنا في تسريع اقرار مشروع تحويل النقابة الى نقابة آمرة ".
ثم قدّم الى رئيس الجمهورية درع الأرزة، رمز الثبات والسيادة، عربون تقدير وإحترام لدوره الوطني الجامع".


الرئيس عون
 ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد، معتبراً ان البصر من اهم نِعَم الله على الإنسان، مستشهداً بالقول: إذا أردت ان تعرف نعمة الله عليك، أغمض عينيك. 
وأضاف: إن دوركم مهم للغاية، ومن واجبي ان اقف الى جانب مطلبكم الأساسي والعمل من أجل تحقيقه. ومؤسف انه في مختلف المجالات الطبية، هناك من لا ضمير له يعبث بكل ما يتعلق بصحة الإنسان. إن جهاز أمن الدولة يعنى خصوصاً بمكافحة الفساد والمفسدين، وهذا من أولى المهام الموكولة إليكم بالتنسيق مع هذا الجهاز لملاحقة مراكز إنتحال الصفة. وسأعمل من جهتي ليسلك مشروع القانون المقدم من قبلكم، مساره الطبيعي. ومن الواجب القيام بحملات توعية حول مخاطر الذهاب الى منتحلي صفة غير قانونيين، لأن البصر هو العنصر الصحي المهم الذي يتعرض لمخاطر كبيرة." 
 
المجلس اللبناني-العماني
والتقى الرئيس عون وفداً من مجلس رجال الأعمال اللبناني-العماني برئاسة السيد شادي مسعد الذي وضع الرئيس عون في صورة تأسيس المجلس منذ العام 2014 والنشاطات التي يقوم بها، والمساعي التي يبذلها لتقوية الميزان التجاري لمصلحة لبنان. وقال: إجتمعنا مع معظم المسؤولين في البلدين، من اجل تحقيق هذا الهدف وقد بلغت قيمة الميزان التجاري نحو مئة مليون دولار، ولبنان يساهم بتقديم الكثير من المهام الإستشارية أيضا الى العمانيين.
أضاف: "لقد اسسنا كذلك إتحاد المجالس اللبنانية-الخليجية التي تضم المملكة العربية السعودية، والإمارات غيرها من دول الخليج، بهدف العمل معاً لفتح مجالات إقتصادية أكثر للبنان. وسنواصل رسالتتنا، ونشكركم في كل ما تقومون به من اجل لبنان، كما اننا نضع كافة قدراتنا في تصرفكم تحقيقا لمصلحة لبنان العليا."
رد الرئيس عون
 واشاد الرئيس عون بالجهود التي يقوم بها الوفد، محيياً سلطنة عمان على محبتها وتقديرها للبنان، لافتاً الى ما لمسه من ثقة خلال زيارته الى سلطنة عمان، من السلطان هيثم بن طارق والقيادة العمانية، بقدرة اللبنانيين على الإبداع ، وقد تم توقيع عدد من إتفاقيات التعاون الثنائي
وشدد الرئيس عون على ان المطلوب مواصلة هذا العمل المشترك ومضاعفته. وتوجه الى الوفد بالقول: "مجلسكم قيمة مضافة للبنان، إنكم تعملون لمصلحة لبنان ولمصلحة علاقات هذا البلد مع دول الخليج الشقيقة، فواصلوا عملكم لما فيه ترسيخ هذه العلاقات وتمتينها اكثر فأكثر. "
 
 
Image
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفير الفلسطيني في لبنان يستقبل وفداً من منتدى رجال الأعمال اللبناني-الفلسطيني
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 20:00:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين: نرفض زيادة الضرائب والرسوم من دون إصلاح شامل
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 20:00:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل وفد رؤساء بلديات القرى الحدودية الجنوبية: إعادة الاعمار هي في صدارة اولوياتي
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 20:00:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس سلام: الإصلاح سيعيد الثقة الدولية بلبنان وباقتصاده
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 20:00:03 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

العربية السعودية

وزارة الصحة

الرئيس عون

اللبنانية

الجمهوري

رئيس عون

السعودية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:25 | 2026-02-23
Lebanon24
13:00 | 2026-02-23
Lebanon24
13:00 | 2026-02-23
Lebanon24
11:05 | 2026-02-23
Lebanon24
11:00 | 2026-02-23
Lebanon24
10:55 | 2026-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24