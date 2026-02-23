تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

لبنان

بعد قرار رفع رسم البنزين.. نقابة المحامين في بيروت تتحرك قانونيًا

Lebanon 24
23-02-2026 | 10:21
بعد قرار رفع رسم البنزين.. نقابة المحامين في بيروت تتحرك قانونيًا
بعد قرار رفع رسم البنزين.. نقابة المحامين في بيروت تتحرك قانونيًا photos 0
تقدمت نقابة المحامين في بيروت، ممثلة بالنقيب عماد مرتينوس، طلبًا لإبطال جزئي ووقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي برفع رسم الاستهلاك الداخلي على البنزين، بالإضافة إلى القرار التنفيذي الصادر بتفويض من وزير الطاقة والمياه، وجدول تركيب المحروقات السائلة الملحق به.

وسُجّل الطلب لدى الغرفة الأولى في مجلس شورى الدولة تحت الرقم ٢٦٧٩٦ بتاريخ ٢٣ شباط ٢٠٢٦.

وجاء في مراجعة إبطال القرارات المطعون فيها المسند الى تجاوز حدّ السلطة، الأسباب التالية :

-خروج القرارات المطلوب إبطالها عن نطاق قانون التفويض التشريعي المحدد في المادة ٥٥ من قانون موازنة العام ٢٠٢٦،

- مخالفتها مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، ومبدأ شرعية الضريبة التي لا يجوز تعديلها أو الغاؤها الا بقانون، ولعدم جواز تخصيص النفقات الا بنص تشريعي؛

- مخالفتها مبدأ سنوية ووحدة وشمولية الموازنة؛

- مخالفتها الوعاء الضريبي كعنصر جوهري من عناصر الضريبة؛ -مخالفتها قاعدتيْ الأمان القانوني والتوازن المالي.
 
نقابة المحامين في بيروت

قرار مجلس الوزراء

مجلس شورى الدولة

نقابة المحامين

قانون التفويض

الغرفة الأولى

مجلس الوزراء

عماد مرتينوس

