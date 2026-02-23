بعد قرار رفع رسم البنزين.. نقابة المحامين في بيروت تتحرك قانونيًا

تقدمت ، ممثلة بالنقيب ، طلبًا لإبطال جزئي ووقف تنفيذ القاضي برفع رسم الاستهلاك الداخلي على البنزين، بالإضافة إلى القرار التنفيذي الصادر بتفويض من والمياه، وجدول تركيب المحروقات السائلة الملحق به.وسُجّل الطلب لدى في تحت الرقم ٢٦٧٩٦ بتاريخ ٢٣ شباط ٢٠٢٦.وجاء في مراجعة إبطال القرارات المطعون فيها المسند الى تجاوز حدّ السلطة، الأسباب التالية :-خروج القرارات المطلوب إبطالها عن نطاق التشريعي المحدد في المادة ٥٥ من قانون موازنة العام ٢٠٢٦،- مخالفتها مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، ومبدأ شرعية الضريبة التي لا يجوز تعديلها أو الغاؤها الا بقانون، ولعدم جواز تخصيص النفقات الا بنص تشريعي؛- مخالفتها مبدأ سنوية ووحدة وشمولية الموازنة؛- مخالفتها الوعاء الضريبي كعنصر جوهري من عناصر الضريبة؛ -مخالفتها قاعدتيْ الأمان القانوني والتوازن المالي.