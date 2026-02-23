سلام ترأس اجتماعًا لمتابعة أوامر التحصيل البيئي والمخالفات في قطاع المقالع والكسارات

عقد ، اجتماعًا في السرايا الحكومية مع ووزيرة البيئة ، لمتابعة سير العمل في أوامر التحصيل المتعلّقة بالضرر البيئي وكلفة التأهيل المترتّبة على قطاع المقالع والكسارات، والتي يفوق عددها 1500 أمر تحصيل أنجزتها ، والتي تستكمل إرسالها إلى المكلّفين.



كما استقبل وفدا من المجلس الاعلى للجمارك برئاسة العميد مصباح خليل والمديرة العامة للجمارك غراسيا ، وشدّد الرئيس سلام على ضرورة تكثيف الجهود لزيادة واردات من خلال تفعيل الجباية واعتماد المكننة في أنظمة المراقبة.

Advertisement