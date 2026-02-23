تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
سلام ترأس اجتماعًا لمتابعة أوامر التحصيل البيئي والمخالفات في قطاع المقالع والكسارات
Lebanon 24
23-02-2026
|
09:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد
رئيس مجلس الوزراء
نواف سلام
، اجتماعًا في السرايا الحكومية مع
وزير المالية
ياسين جابر
ووزيرة البيئة
تمارا الزين
، لمتابعة سير العمل في أوامر التحصيل المتعلّقة بالضرر البيئي وكلفة التأهيل المترتّبة على قطاع المقالع والكسارات، والتي يفوق عددها 1500 أمر تحصيل أنجزتها
وزارة البيئة
، والتي تستكمل
وزارة المالية
إرسالها إلى المكلّفين.
كما استقبل وفدا من المجلس الاعلى للجمارك برئاسة العميد مصباح خليل والمديرة العامة للجمارك غراسيا
القزي
، وشدّد الرئيس سلام على ضرورة تكثيف الجهود لزيادة واردات
الجمارك
من خلال تفعيل الجباية واعتماد المكننة في أنظمة المراقبة.
