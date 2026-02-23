تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سفيرة لبنان في روما أمام مجلس الشيوخ: دعم إيطاليا للجيش يعزز سيادة

Lebanon 24
23-02-2026 | 10:33
A-
A+
سفيرة لبنان في روما أمام مجلس الشيوخ: دعم إيطاليا للجيش يعزز سيادة
سفيرة لبنان في روما أمام مجلس الشيوخ: دعم إيطاليا للجيش يعزز سيادة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حلت سفيرة لبنان في ايطاليا كارلا جزار ضيفة على مجلس الشيوخ الايطالي بدعوة من رئيسة لجنة العلاقات الخارجية والدفاع  في المجلس ستيفانيا كراكسي، في لقاء تضامني مع لبنان.

شارك في اللقاء عضو لجنة العلاقات الدولية انريكو بورغي ومندوب "الوكالة الوطنية" في روما الزميل طلال خريس الذي حصل من مدير وكالة "نوفا" على شهادة تقديرية .

وشددت كراكسي على "متانة العلاقة بين ايطاليا ولبنان"، لافتة الى أن بلادها "تعتبر لبنان بلدا صديقا وموقعا استراتيجيا لجهة الامن والاستقرار". وقالت: "القوة العسكرية الفنية ستبقى في لبنان للاستمرار في دعم الجيش اللبناني، وسنواصل دعمنا بعد انسحاب اليونيفيل، لأننا نؤمن بضرورة تعزيز وجود الجيش اللبناني كضمانة للاستقرار. ونعتقد أن الرئيس جوزاف عون هو الشخص المناسب لضمان الاستقرار والتوازن في تلك المنطقة الحساسة من الشرق الأوسط. لذلك، سنواصل دعمه، بما في ذلك من خلال وجودنا العسكري، لتدريب الجيش على بسط  سيادته على جميع الاراضي اللبنانية".

وأكدت أن "تعزيز الجيش اللبناني هو ضمانة للاستقرار". 

أما سفيرة لبنان في ايطاليا فشكرت كراكسي على "تعاطفها الشخصي واهتمامها والتزامها تجاه لبنان".

وقالت: "لقد أظهرت السناتور كراكسي، مع مرور الوقت، فهما حقيقيا لتعقيدات لبنان ولأهميته الاستراتيجية في البحر المتوسط. وكان انخراطها دائما ثابتا ومتسقا وقائما على المبادئ. وإن قيادتها للجنة الشؤون الخارجية والدفاع تعكس إيمانا بأن الدبلوماسية البرلمانية يمكن أن تعزز الشراكات الدولية بشكل ملموس".

وقالت: "باختصار، جسدت قيادة إيطاليا ضمن اليونيفيل حزما في تنفيذ المهمة وحساسية في الحضور. وبالتوازي مع هذا الدور، أظهرت إيطاليا دعما ثابتا للجيش اللبناني الذي يشكل ركيزة أساسية لوحدة لبنان الوطنية ورمزا لسلطة الدولة. وقد عمل حفظة السلام الإيطاليون مع الجيش اللبناني كشركاء حقيقيين في الاستقرار. ومن خلال التدريب والتجهيز والتعاون والانخراط المستمر، ساهمت إيطاليا في تعزيز هذه المؤسسة في فترة شهدت ضغوطا وطنية استثنائية".

اضافت: "من هنا، فإن دعم إيطاليا للجيش اللبناني يعني تعزيز سيادة لبنان وضمان أن تبقى مسؤولية الأمن في يد المؤسسات الشرعية للدولة. لذلك يعبر لبنان عن امتنانه العميق لهذه الشراكة. واليوم، يذهب التزام إيطاليا إلى أبعد من ذلك. فكما أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، ستواصل إيطاليا إبقاء قواتها في لبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفيل في 31 كانون الأول 2026. إن هذا الانتقال لا يعكس تبعية، بل يهدف إلى ترسيخ سيادة لبنان والحفاظ على السلام وضمان عدم التراجع عن المكاسب المتحققة خلال عقود. فالثقة والاستقرار اللذان رسختهما اليونيفيل لن يضيعا، ويمكن للبنان أن يخطط بثقة للمستقبل عبر تعزيز سيادته تدريجيا وتولي المسؤولية الكاملة عن أمن الجنوب".

وختمت: "إن قيادة السناتورة ستيفانيا كراكسي واهتمامها المستمر بلبنان يوجهان رسالة واضحة مفادها أن إيطاليا تعتبر لبنان شريكا استراتيجيا في المتوسط. وهذه المبادرة -فتح مجلس الشيوخ للتفكير في ديمقراطية لبنان وسيادته- تعكس رؤية وشجاعة، لبنان ديمقراطي يعزز المتوسط، لبنان سيد يعزز الاستقرار الإقليمي، وشراكة قوية بين بيروت وروما تعزز بلدينا معا. لبنان يؤمن بسيادته وبديمقراطيته ويعتز بصداقته العميقة مع إيطاليا".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منسى بحث والسفير الأميركي في دعم الجيش وتعزيز الاستقرار
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 20:00:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الايطالية: لقاء تضامني مع لبنان في مجلس الشيوخ في ٢٣ الحالي
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 20:00:38 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش انهى عرضه لخطة الجيش بشأن المرحلة الثانية لنزع السلاح أمام مجلس الوزراء
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 20:00:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تعزيزات كبيرة للجيش والقوى الأمنيّة أمام مجلس النواب
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 20:00:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

الجيش اللبناني

وزير الخارجية

الشرق الأوسط

نائب رئيس

اللبنانية

دبلوماسي

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:25 | 2026-02-23
Lebanon24
13:00 | 2026-02-23
Lebanon24
13:00 | 2026-02-23
Lebanon24
11:05 | 2026-02-23
Lebanon24
11:00 | 2026-02-23
Lebanon24
10:55 | 2026-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24