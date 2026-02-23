وزير الثقافة اطلع على نشاطات مؤسسة الحفاظ على تراث شارل ديغول

استقبل في مكتبه بالمكتبة الوطنية-الصنائع، الحفاظ على تراث الجنرال في الأستاذ نور.



وقد قدّم نور للوزير لمحة عن نشاطات وبرامج المؤسسة لهذا العام، ونسخة من مشروع معهد ديغول مع الرؤية المستقبلية له، ليصبح مركزًا مخصصًا لـ: البحث التاريخي، الأرشيف والتوثيق، المؤتمرات الدولية، والبرامج التعليمية الجامعية، ضمن تعاون أكاديمي مع جامعات ومراكز أبحاث لتعزيز فهم معاصر للمبادئ الديغولية وتطبيقها على قضايا والسيادة وإعادة بناء المؤسسات، بالإضافة إلى تنظيم مبادرات وفعاليات ثقافية لبنانية-فرنسية لتعزيز الحوار الاستراتيجي والثقافي.

