Najib Mikati
لبنان

وزير الثقافة اطلع على نشاطات مؤسسة الحفاظ على تراث شارل ديغول

Lebanon 24
23-02-2026 | 10:38
وزير الثقافة اطلع على نشاطات مؤسسة الحفاظ على تراث شارل ديغول
وزير الثقافة اطلع على نشاطات مؤسسة الحفاظ على تراث شارل ديغول photos 0
استقبل وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه بالمكتبة الوطنية-الصنائع، رئيس مؤسسة الحفاظ على تراث الجنرال شارل ديغول في لبنان الأستاذ جورج نور.

وقد قدّم نور للوزير لمحة عن نشاطات وبرامج المؤسسة لهذا العام، ونسخة من مشروع معهد شارل ديغول مع الرؤية المستقبلية له، ليصبح مركزًا مخصصًا لـ: البحث التاريخي، الأرشيف والتوثيق، المؤتمرات الدولية، والبرامج التعليمية الجامعية، ضمن تعاون أكاديمي مع جامعات ومراكز أبحاث لتعزيز فهم معاصر للمبادئ الديغولية وتطبيقها على قضايا الحوكمة والسيادة وإعادة بناء المؤسسات، بالإضافة إلى تنظيم مبادرات وفعاليات ثقافية لبنانية-فرنسية لتعزيز الحوار الاستراتيجي والثقافي.
