مرقص ترأس اجتماعًا إداريًا لاستكمال استراتيجية وزارة الإعلام وتطوير الخدمات الإلكترونية

ترأس المحامي بول اجتماعًا لمديري الوحدات في ، خُصّص لاستكمال البحث في بناء استراتيجية جديدة للوزارة، ولتسهيل عدد من المعاملات للمواطنين عبر اعتماد البريد الإلكتروني وتطوير الخدمات الإلكترونية.



كما استقبل رئيسة جمعية "مهارات" رولا مخايل، حيث جرى عرض لبرامج الجمعية .



وأجرى الوزير مرقص اتصالًا بالنائب فريد هيكل ، مطمئنًا إلى صحته بعد العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرًا في ، متمنيًا له الشفاء العاجل.



كذلك، أجرى اتصالًا برئيس الرهبنة الباسيلية الشويرية الأرشمندريت انطوان رزق، مهنئا بتطويب الاب بشارة ابو مراد.

