وفد من "أمل" بحث مع سفيرة بولندا تعزيز التعاون الإنمائي ودعم القرى الحدودية

استقبلت سفيرة في ألكسندرا بوكوفسكا – ماكابي وفداً من حركة "أمل" ضم عضو الخارجية أسامة خيامي وعضو مكتب البلديات المركزي خليل ، بحضور نائبة السفيرة كتارزينا بيشكين.



وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وبولندا، مع التركيز على المجالات الإنمائية والإنسانية، وآفاق التعاون المشترك على المستويين البلدي والمحلي. وأكد المجتمعون على أهمية دعم المجتمعات المحلية، ولا سيما في القرى الحدودية، لتعزيز صمودها في ظل التحديات الراهنة.



وشدد الجانبان على عمق العلاقات الصديقة بين البلدين، واتفقا على استمرار التنسيق لتفعيل الشراكات في المجالات الاجتماعية والإنمائية، بما ينعكس إيجاباً على المواطنين ويدعم الاستقرار والتنمية، خاصة في مجال دعم الإدارات المحلية المتمثلة بالبلديات والاتحادات.



