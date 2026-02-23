تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الصدي التقى الدكاش ووفدا من بلديات كسروان وأنطوانيت شاهين

Lebanon 24
23-02-2026 | 10:55
الصدي التقى الدكاش ووفدا من بلديات كسروان وأنطوانيت شاهين
الصدي التقى الدكاش ووفدا من بلديات كسروان وأنطوانيت شاهين photos 0
 التقى وزير الطاقة والمياه جو الصدي، في الوزارة، النائب شوقي الدكاش، يرافقه رؤساء بلديات: ميروبا الياس سعادة، حراجل خليل خليل، فيطرون رامي رزق، عشقوت طوني الشدياق، جعيتا وليد بارود، وتناول البحث ملفات متعلقة بالقطاعات التي تعنى بها الوزارة.

كما استقبل الصدي سفيرة "حقوق الانسان" لدى ACAT فرنسا أنطوانيت شاهين، التي قدمت له كتابها "جرمي البراءة" الصادر عن "دار النهار"، والذي يتحدث عن تجربة اعتقالها في زمن النظام الأمني اللبناني – السوري والحكم عليها بالإعدام وخفضه إلى السجن المؤبد، قبل أن تخرج بحكم البراءة، وما رافق هذه المرحلة من مواكبة دولية من منظمات حقوق الانسان لقضيتها.

كما أطلعته على تجربتها كناشطة في حقوق الإنسان تجوب العالم للحض على احترام كرامة الإنسان ورفض العنف.
