الصدي التقى الدكاش ووفدا من بلديات كسروان وأنطوانيت شاهين

التقى والمياه جو الصدي، في الوزارة، ، يرافقه رؤساء بلديات: ميروبا الياس ، حراجل خليل خليل، فيطرون رامي رزق، عشقوت طوني ، وليد ، وتناول البحث ملفات متعلقة بالقطاعات التي تعنى بها الوزارة.



كما استقبل الصدي سفيرة "حقوق الانسان" لدى ACAT أنطوانيت ، التي قدمت له كتابها "جرمي البراءة" الصادر عن "دار النهار"، والذي يتحدث عن تجربة اعتقالها في زمن النظام الأمني اللبناني – السوري والحكم عليها بالإعدام وخفضه إلى السجن المؤبد، قبل أن تخرج بحكم البراءة، وما رافق هذه المرحلة من مواكبة دولية من منظمات حقوق الانسان لقضيتها.



كما أطلعته على تجربتها كناشطة في حقوق الإنسان تجوب العالم للحض على احترام كرامة الإنسان ورفض العنف.

