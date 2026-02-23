تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
الصدي التقى الدكاش ووفدا من بلديات كسروان وأنطوانيت شاهين
Lebanon 24
23-02-2026
|
10:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
التقى
وزير الطاقة
والمياه جو الصدي، في الوزارة،
النائب شوقي الدكاش
، يرافقه رؤساء بلديات: ميروبا الياس
سعادة
، حراجل خليل خليل، فيطرون رامي رزق، عشقوت طوني
الشدياق
،
جعيتا
وليد
بارود
، وتناول البحث ملفات متعلقة بالقطاعات التي تعنى بها الوزارة.
كما استقبل الصدي سفيرة "حقوق الانسان" لدى ACAT
فرنسا
أنطوانيت
شاهين
، التي قدمت له كتابها "جرمي البراءة" الصادر عن "دار النهار"، والذي يتحدث عن تجربة اعتقالها في زمن النظام الأمني اللبناني – السوري والحكم عليها بالإعدام وخفضه إلى السجن المؤبد، قبل أن تخرج بحكم البراءة، وما رافق هذه المرحلة من مواكبة دولية من منظمات حقوق الانسان لقضيتها.
كما أطلعته على تجربتها كناشطة في حقوق الإنسان تجوب العالم للحض على احترام كرامة الإنسان ورفض العنف.
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
12:25 | 2026-02-23
23/02/2026 12:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
رسامني التقى النائبين جعجع وإسحاق
Lebanon 24
رسامني التقى النائبين جعجع وإسحاق
14:32 | 2026-02-23
23/02/2026 02:32:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الإجلاء الأميركي.. هل هي "بروفة" للسيناريو الأسوأ؟
Lebanon 24
بعد الإجلاء الأميركي.. هل هي "بروفة" للسيناريو الأسوأ؟
14:01 | 2026-02-23
23/02/2026 02:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
Lebanon 24
لمن يسحب أمواله بالدولار.. خطوة جديدة حصلت
13:59 | 2026-02-23
23/02/2026 01:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
في النبطية.. 3 محاضر ضبط لمحلات لحوم وخضار لعدم إعلان الأسعار
Lebanon 24
في النبطية.. 3 محاضر ضبط لمحلات لحوم وخضار لعدم إعلان الأسعار
13:58 | 2026-02-23
23/02/2026 01:58:06
Lebanon 24
Lebanon 24
