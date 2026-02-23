تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تشدُّد رسمي في منع استعمال لبنان منصة ومخاوف من دخول "حزب الله" الحرب

Lebanon 24
23-02-2026 | 22:59
A-
A+
تشدُّد رسمي في منع استعمال لبنان منصة ومخاوف من دخول حزب الله الحرب
تشدُّد رسمي في منع استعمال لبنان منصة ومخاوف من دخول حزب الله الحرب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب معروف الداعوق في"اللواء": دخلت التهديدات الاميركية بضرب ايران، عاملا اضافيا على مسار انطلاقة الدولة ومقاربة الملفات والمشاكل الشائكة التي فتحت على مصراعيها، وباتت تشكل مصدر قلق للمسؤولين تحسباً من تداعياتها المحتملة على لبنان، لوجود حزب الله، الموالي لايران، التي صرفت اموالاً طائلة لرعايته وتقويته بالعتاد والسلاح والتدريب طوال العقود الاربعة الماضية، لاستغلاله في حروبها وصفقاتها ومصالحها مع الغرب عموماً، على حساب لبنان، كما حصل في مواجهات وحروب خاضتها في الماضي، والخشية من اعادة تحريكه من جديد في مثل هذه المواجهة الاكثر حدة بين ايران والولايات المتحدة، وما يمكن ان يترتب عليها من ردود فعل وتبعات تعرض لبنان لمخاطر غير محمودة.
ويستبعد بعض الاطراف السياسيين انجرار حزب الله لأي عمل او ردة فعل غير محسوبة، انطلاقاً من لبنان ضد المصالح الاميركية او حتى اسرائيل، لاثبات وقوفه الى جانب النظام الايراني في محنته هذه، بسبب الضعف الذي يعاني منه الحزب حالياً، وعدم قدرته على تحمل تبعات هكذا عملية.
واستناداً الى المراقبين، يبدو ان ملف اجراء الانتخابات النيابية، قد يكون من بين الملفات التي تتأثر اكثر من غيرها، بالمواجهة الحاصلة بين الولايات المتحدة وايران، لاسيما اذا طالت اكثر مما هو متوقع من الوقت. وقد تشكل ذريعة لدى البعض للمطالبة بالغاء اجراء هذه الانتخابات في موعدها بعد شهرين، والدعوة لتمديد ولاية المجلس النيابي الحالي لسنة اضافية او اكثر، لإتاحة المجال لاجرائها بأجواء مؤاتية نوعاً ما، ولا يمكن اسقاط المواقف الداعية للتمديد للمجلس من تفاعلات التهديدات والمواجهة العسكرية المحتملة.

وكتب عمر البردان في" اللواء": على خطورة التطورات المتسارعة في المنطقة، لازال لبنان يعول على مؤتمر دعم الجيش ، المقرر عقده في العاصمة الفرنسية، باريس، في الخامس من الشهر المقبل . وتحضيراً لهذا المؤتمر غادر بيروت، اليوم، قائد الجيش العماد رودولف هيكل والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله إلى القاهرة، للمشاركة في الاجتماعات المرتقبة المخصصة لمناقشة مصادر دعم الجيش وقوى الامن الداخلي، فنيا وماليا، على أن تتوج هذه الاجتماعات بالتوصل إلى خلاصة تتضمن حاجات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، ليصار إلى رفعها الى مؤتمر باريس لمناقشتها والموافقة عليها. وفي حين يتوقع مشاركة ما يقارب من خمسين دولة في هذا المؤتمر البالغ الأهمية، فإن لبنان سيتمثل برئيسه جوزاف عون الذي سيترأس وفد بلاده، في خطوة تهدف إلى إعطاء المؤتمر زخمًا سياسيًا ومعنويًا كبيرًا، وتأكيد اهتمام الدولة اللبنانية بتعزيز قدرات مؤسساتها العسكرية والأمنية. وفي حين أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو استضافة مؤتمر لدعم الجيش اللبناني في 5 آذار، مشيراً إلى  السعي "لتزويد لبنان بأدوات الدولة القوية التي تحتكر السلاح"، فقد استبقت لجنة سفراء مجموعة "الخماسية" لدى لبنان مؤتمر دعم الجيش اللبناني، بالتأكيد في خلال الاجتماعات التي عقدتها تحضيراً لأعمال المؤتمر، أنه يؤمل أن تكون للمؤتمر انعكاسات إيجابية على صعيد تأمين الدعم المطلوب للجيش اللبناني ليقوم بدوره على أكمل وجه. وعلى أهمية انعقاد مؤتمر باريس، إلا أن هناك
خشية لدى أوساط سياسية، من أن تدفع التطورات المتسارعة في الإقليم، في حال اندلاع حرب أميركية إيرانية، إلى تأجيل المؤتمر أو حتى غض النظر عنه في المرحلة الراهنة.    
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تقارير رسمية أميركية: لدى حزب الله 250 ممرا بريا مع سوريا يستعملها للتهريب
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 09:39:20 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية: إيران تضغط على "حزب الله" لدخول الحرب
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 09:39:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان تحذيري شديد من "الزراعة" حول مخاطر استعمال المبيدات الزراعية المحظورة والمزوّرة
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 09:39:20 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية "جاد" في مؤتمر عن "سوء استعمال الادوية في عالم الادمان"
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 09:39:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الجيش اللبناني

وزير الخارجية

المدير العام

قائد الجيش

اللبنانية

الفرنسية

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-02-24
Lebanon24
02:15 | 2026-02-24
Lebanon24
02:05 | 2026-02-24
Lebanon24
02:00 | 2026-02-24
Lebanon24
01:45 | 2026-02-24
Lebanon24
01:30 | 2026-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24