عبد الله يدعو الحكومة ومصرف لبنان للبحث عن مساحة مشتركة لإنقاذ القطاع المصرفي

أكد عضو "اللقاء " النائب ، خلال مشاركته في جلسة نيابية لمناقشة تعديلات قانوني إعادة هيكلة المصارف والانتظام المالي، أن اللقاء لا يتعاطى بازدواجية ويدعم خطوات الحكومة الإنقاذية، معتبراً أن والقوانين يجب ألا تعيق العمل في هذا الجو الاستثنائي.

ودعا المعنيين كافة إلى العمل كفريق واحد والابتعاد عن تقاذف المسؤوليات والخطاب الشعبوي، مطالباً الحكومة بتوحيد خطابها والبحث عن مساحة مشتركة مع مجلس النواب ومصرف .



وشدد عبد الله على ضرورة تحمل كل مسؤول لمسؤولياته في هذا الملف الذي يمس كل مواطن، مؤكداً الالتزام بإنهاء هذا الملف والتجاوب مع شروط ، معتبراً أنه لا يمكن الاستمرار على المنوال الحالي.



