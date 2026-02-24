تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

عبد الله يدعو الحكومة ومصرف لبنان للبحث عن مساحة مشتركة لإنقاذ القطاع المصرفي

Lebanon 24
24-02-2026 | 09:39
عبد الله يدعو الحكومة ومصرف لبنان للبحث عن مساحة مشتركة لإنقاذ القطاع المصرفي
عبد الله يدعو الحكومة ومصرف لبنان للبحث عن مساحة مشتركة لإنقاذ القطاع المصرفي photos 0
أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله، خلال مشاركته في جلسة نيابية لمناقشة تعديلات قانوني إعادة هيكلة المصارف والانتظام المالي، أن اللقاء لا يتعاطى بازدواجية ويدعم خطوات الحكومة الإنقاذية، معتبراً أن الدستور والقوانين يجب ألا تعيق العمل في هذا الجو الاستثنائي.
 
ودعا عبد الله المعنيين كافة إلى العمل كفريق واحد والابتعاد عن تقاذف المسؤوليات والخطاب الشعبوي، مطالباً الحكومة بتوحيد خطابها والبحث عن مساحة مشتركة مع مجلس النواب ومصرف لبنان.

وشدد عبد الله على ضرورة تحمل كل مسؤول لمسؤولياته في هذا الملف الذي يمس كل مواطن، مؤكداً الالتزام بإنهاء هذا الملف والتجاوب مع شروط صندوق النقد الدولي، معتبراً أنه لا يمكن الاستمرار على المنوال الحالي.

