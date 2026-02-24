تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
أبي المنى شارك في احتفال يوم التأسيس السعودي ويؤكد على عمق العلاقات الثنائية
Lebanon 24
24-02-2026
|
09:46
شهدت "دار الطائفة" في
فردان
ودارة "شانيه" سلسلة لقاءات مكثفة لشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، الدكتور سامي أبي المنى، استهلها باستقبال وفد من حزب "
القوات اللبنانية
" موفداً من الدكتور سمير جعجع، برئاسة النائب غسان حاصباني.
وحمل الوفد دعوة لشيخ العقل للمشاركة في الإفطار الرمضاني السنوي في معراب، حيث أكد حاصباني عقب اللقاء على ضرورة إجراء الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها الانتخابات النيابية، في مواعيدها حفاظاً على حقوق الناس وصورة
لبنان
الدولية.
كما استقبل الشيخ أبي المنى الدكتور أنطوان صفير، مستشار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بصفته منسق "مئوية الدستور اللبناني"، حيث رحب سماحته بالمبادرة داعياً لتنظيم ندوات وطنية حولها.
وشملت اللقاءات أيضاً
الأمين العام
لاتحاد الكتاب اللبنانيين الدكتور أحمد نزال، والعميد المتقاعد وليد شيا لبحث دور الشباب والحد من خطاب الكراهية. وعلى الصعيد الدبلوماسي، شارك شيخ العقل في احتفالية "يوم التأسيس" في السفارة
السعودية
بدعوة من السفير وليد بخاري، مؤكداً على العلاقات التاريخية مع
المملكة
.
وإدارياً، تابع سماحته شؤون لجنة الأوقاف والتحضيرات لـ"اليوم الطبي المجاني" في الشويفات المقرر الأحد المقبل.
