لبنان
"التقدمي": وساطتنا مع الحكومة السورية أثمرت عن إطلاق معتقلي "أشرفية صحنايا"
Lebanon 24
24-02-2026
|
09:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت مفوضية الإعلام في
الحزب التقدمي الاشتراكي
في بيان، أن "وساطة التقدمي مع الحكومة
السورية
أثمرت إطلاق سراح معتقلي أشرفية صحنايا في ريف
دمشق
، الذين كانوا قد اعتقلوا عقب التوترات التي شهدتها المنطقة في نيسان الماضي".
وهنأ "التقدمي" "ذوي المفرج عنهم بسلامتهم"، شاكرا لـ"السلطات السورية تعاونها"، آملا في أن "تشكل هذه الخطوة مقدمة لإطلاق سراح جميع المعتقلين".
وأشارت مفوضية التقدمي إلى أن "المفرج عنهم، هم: راجي كامل فروج، وسامي سلامة عبيد، ومدين
نزار
الحلبي، وشادي
قاسم
سلامة، وكامل محسن
الخطيب
".
