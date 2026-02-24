"التقدمي": وساطتنا مع الحكومة السورية أثمرت عن إطلاق معتقلي "أشرفية صحنايا"

أعلنت مفوضية الإعلام في في بيان، أن "وساطة التقدمي مع الحكومة أثمرت إطلاق سراح معتقلي أشرفية صحنايا في ريف ، الذين كانوا قد اعتقلوا عقب التوترات التي شهدتها المنطقة في نيسان الماضي".



وهنأ "التقدمي" "ذوي المفرج عنهم بسلامتهم"، شاكرا لـ"السلطات السورية تعاونها"، آملا في أن "تشكل هذه الخطوة مقدمة لإطلاق سراح جميع المعتقلين".



وأشارت مفوضية التقدمي إلى أن "المفرج عنهم، هم: راجي كامل فروج، وسامي سلامة عبيد، ومدين الحلبي، وشادي سلامة، وكامل محسن ".

