الحاج: انتقال "أوجيرو" لـ "ليبان تيليكوم" يضمن حقوق الموظفين

أكد وزير الاتصالات ، خلال اجتماعين منفصلين مع نقابة موظفي هيئة " " ومديريها، أن الانتقال إلى شركة "ليبان تيليكوم" سيتم وفق ثوابت تضمن حقوق الموظفين واستمرارية المرفق العام.

وبحث الوزير مع النقيبة والمديرين العامين وباسل وناجي أندراوس، هواجس الموظفين وآلية التحول التنظيمي، داعياً النقابة للمساهمة في صياغة النظام الداخلي للشركة الجديدة والإسراع في إطلاق مسارها.

كما شدد في اجتماعه مع مديري الهيئة على ضرورة التنسيق الكامل لضمان استقرار القطاع وتعزيز أدائه خلال هذه .



