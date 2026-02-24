تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الحاج: انتقال "أوجيرو" لـ "ليبان تيليكوم" يضمن حقوق الموظفين

Lebanon 24
24-02-2026 | 10:04
الحاج: انتقال أوجيرو لـ ليبان تيليكوم يضمن حقوق الموظفين
أكد وزير الاتصالات شارل الحاج، خلال اجتماعين منفصلين مع نقابة موظفي هيئة "أوجيرو" ومديريها، أن الانتقال إلى شركة "ليبان تيليكوم" سيتم وفق ثوابت تضمن حقوق الموظفين واستمرارية المرفق العام.
 
وبحث الوزير مع النقيبة إميلي نصار والمديرين العامين أحمد عويدات وباسل الأيوبي وناجي أندراوس، هواجس الموظفين وآلية التحول التنظيمي، داعياً النقابة للمساهمة في صياغة النظام الداخلي للشركة الجديدة والإسراع في إطلاق مسارها.
 
كما شدد في اجتماعه مع مديري الهيئة على ضرورة التنسيق الكامل لضمان استقرار القطاع وتعزيز أدائه خلال هذه المرحلة الانتقالية.

