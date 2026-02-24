تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
سلامة يطلق فعاليات شهر الفرنكوفونية من المكتبة الوطنية
Lebanon 24
24-02-2026
|
10:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلق
وزير الثقافة
الدكتور غسان سلامة فعاليات "شهر الفرنكوفونية 2026" في
لبنان
، خلال مؤتمر صحافي عُقد في المكتبة الوطنية بالصنائع، بمشاركة سفير
المغرب
محمد كرين (رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين)، وممثلين عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية والوكالة الجامعية والمعهد الفرنسي.
وينطلق البرنامج الحافل في الثالث من آذار المقبل، متضمناً أنشطة سينمائية وأدبية وشعرية ومسابقات شبابية تمتد من
بيروت
إلى
طرابلس
ومختلف المحافظات.
وشدد الوزير سلامة على أن الفرنكوفونية في لبنان ليست مجرد لغة، بل هي "جسر للتواصل السلمي" مع الاغتراب اللبناني، مستذكراً قمة بيروت 2002 وأثرها في تعزيز العلاقات الدولية.
من جهته
، أعلن السفير كرين عن "زيارة لامركزية" للسفراء إلى مدارس في
عكار
والبقاع والجنوب والشوف، فيما كشف ممثلو الهيئات الفرنكوفونية عن فعاليات بارزة، منها جائزة "غونكور الشرق"، وهاكاثون حول
الذكاء الاصطناعي
، وعروض سينمائية في "متروبوليس"، مع تركيز خاص هذا العام على "الشعر" كأداة للحوار الإنساني.
الذكاء الاصطناعي
وزير الثقافة
من جهته
الصنائع
البقاع
طرابلس
بيروت
المغرب
