سلامة يطلق فعاليات شهر الفرنكوفونية من المكتبة الوطنية

أطلق الدكتور غسان سلامة فعاليات "شهر الفرنكوفونية 2026" في ، خلال مؤتمر صحافي عُقد في المكتبة الوطنية بالصنائع، بمشاركة سفير محمد كرين (رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين)، وممثلين عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية والوكالة الجامعية والمعهد الفرنسي.

وينطلق البرنامج الحافل في الثالث من آذار المقبل، متضمناً أنشطة سينمائية وأدبية وشعرية ومسابقات شبابية تمتد من إلى ومختلف المحافظات.



وشدد الوزير سلامة على أن الفرنكوفونية في لبنان ليست مجرد لغة، بل هي "جسر للتواصل السلمي" مع الاغتراب اللبناني، مستذكراً قمة بيروت 2002 وأثرها في تعزيز العلاقات الدولية.

، أعلن السفير كرين عن "زيارة لامركزية" للسفراء إلى مدارس في والبقاع والجنوب والشوف، فيما كشف ممثلو الهيئات الفرنكوفونية عن فعاليات بارزة، منها جائزة "غونكور الشرق"، وهاكاثون حول ، وعروض سينمائية في "متروبوليس"، مع تركيز خاص هذا العام على "الشعر" كأداة للحوار الإنساني.



