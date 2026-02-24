تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
لبنان
أيوب تهنئ القيادة والشعب السعودي بمناسبة يوم التأسيس
Lebanon 24
24-02-2026
|
10:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
هنأت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة
غادة أيوب
،
المملكة العربية السعودية
قيادةً وشعباً بمناسبة "يوم التأسيس"، وذلك عبر حسابها على منصة "إكس" على هامش مشاركتها في الاحتفال الذي أقامته
السفارة السعودية
في
لبنان
.
وأشادت
أيوب
بدور
المملكة
في دعم الاستقرار وتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، متمنية للمملكة دوام الخير.
المملكة العربية السعودية
السفارة السعودية
العربية السعودية
سفارة السعودية
غادة أيوب
الجمهوري
السعودية
المملكة
تابع
