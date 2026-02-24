خريش يستقبل وفداً عسكرياً أميركياً لبحث دعم الدفاع المدني لوجستياً

استقبل للدفاع المدني، العميد الركن ، وفداً من فريق التعاون العسكري – المدني في السفارة الأميركية برئاسة النقيب ، وبحضور ضابط من مديرية التعاون العسكري – المدني في (CIMIC).

وبحث اللقاء، وفق بيان لدائرة الإعلام في المديرية، سبل تأمين الاحتياجات اللوجستية والعملياتية للدفاع المدني بالتنسيق مع الجيش اللبناني، بهدف تعزيز الجهوزية الميدانية ورفع مستوى الاستجابة للطوارئ والكوارث.