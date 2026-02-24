تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
7
o
بعلبك
5
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
لبنان
خريش يستقبل وفداً عسكرياً أميركياً لبحث دعم الدفاع المدني لوجستياً
Lebanon 24
24-02-2026
|
10:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
المدير العام
للدفاع المدني، العميد الركن
عماد خريش
، وفداً من فريق التعاون العسكري – المدني في السفارة الأميركية برئاسة النقيب
بول دويهي
، وبحضور ضابط من مديرية التعاون العسكري – المدني في
الجيش اللبناني
(CIMIC).
وبحث اللقاء، وفق بيان لدائرة الإعلام في المديرية، سبل تأمين الاحتياجات اللوجستية والعملياتية للدفاع المدني بالتنسيق مع الجيش اللبناني، بهدف تعزيز الجهوزية الميدانية ورفع مستوى الاستجابة للطوارئ والكوارث.
