"التيار": كل كلام شعبوي لفريق وزير الطاقة استخفاف بعقول اللبنانيين

عقدت الهيئة السياسية في إجتماعها الدوري برئاسة فعرضت لجدول أعمالها، وأصدرت البيان الآتي: "قد يتفهم البعض أن تكون الحكومة عاجزة عن حلّ الكبرى التي التزمت بها في بيانها الوزاري وبالتحديد مسألة حصرية السلاح ، لكن ‏لا يمكن لأحد أن يفهم ما فعلته من أجل حماية معيشة الناس؟ وهل من يخبرها عن أن مداخيل المواطن تتبخر قبل أن يكمل شهره وأن صرخة المواطن ترتفع لأنه لا يتمكن من دفع أقساط المدارس والجامعات وكلفة الاستشفاء والنقل والغذاء؟".



تابع البيان:"إن الطعن الذي تقدم به تكتل " القوي" الأسبوع الماضي بقرار زيادة سعر البنزين، لا يعود فقط لمخالفته القوانين بل لحماية القدرة الشرائية للناس الذين مدّت الحكومة يدها الى جيوبهم فيما كان يفترض بها أن تبحث عن المداخيل من مصادر أخرى، أبرزها استرداد الأموال المحولة إلى الخارج واقرار الفوترة الإلكترونية وتحسين الجبايات وهي وحدها كافية لتأمين الأموال للعسكريين والأساتذة وموظفي القطاع العام . ويدرك المواطنون أن قرار رفع سعر البنزين لم يكن ليمرّ لو لم يوافق عليه ويوقّعه والمياه، وكل كلام معارض وشعبوي لفريقه السياسي في الإعلام هو إستخفاف بالعقول لم يعد ينطلي على أحد".

Advertisement