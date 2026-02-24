تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"التيار": كل كلام شعبوي لفريق وزير الطاقة استخفاف بعقول اللبنانيين

Lebanon 24
24-02-2026 | 11:25
A-
A+
التيار: كل كلام شعبوي لفريق وزير الطاقة استخفاف بعقول اللبنانيين
التيار: كل كلام شعبوي لفريق وزير الطاقة استخفاف بعقول اللبنانيين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فعرضت لجدول أعمالها، وأصدرت البيان الآتي: "قد يتفهم البعض أن تكون الحكومة عاجزة عن حلّ القضايا الكبرى التي التزمت بها في بيانها الوزاري وبالتحديد مسألة حصرية السلاح ، لكن ‏لا يمكن لأحد أن يفهم ما فعلته من أجل حماية معيشة الناس؟ وهل من يخبرها عن أن مداخيل المواطن تتبخر قبل أن يكمل شهره وأن صرخة المواطن ترتفع لأنه لا يتمكن من دفع أقساط المدارس والجامعات وكلفة الاستشفاء والنقل والغذاء؟". 

تابع البيان:"إن الطعن الذي تقدم به تكتل "لبنان القوي" الأسبوع الماضي بقرار زيادة سعر البنزين، لا يعود فقط لمخالفته القوانين بل لحماية القدرة الشرائية للناس الذين مدّت الحكومة يدها الى جيوبهم فيما كان يفترض بها أن تبحث عن المداخيل من مصادر أخرى، أبرزها استرداد الأموال المحولة إلى الخارج واقرار الفوترة الإلكترونية وتحسين الجبايات وهي وحدها كافية لتأمين الأموال للعسكريين والأساتذة وموظفي القطاع العام . ويدرك المواطنون أن قرار رفع سعر البنزين لم يكن ليمرّ لو لم يوافق عليه ويوقّعه وزير الطاقة والمياه، وكل كلام معارض وشعبوي لفريقه السياسي في الإعلام هو إستخفاف بالعقول لم يعد ينطلي على أحد". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجميّل: ازدواجية الخطاب الإيراني تجاه لبنان تدل على استخفاف بالعقول
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 21:42:32 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني: لن نقبل استخفاف واشنطن بجهودنا ونحن شركاء ولسنا أتباعا
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 21:42:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من "التيار الوطني الحر" يزور وزير الدفاع في اليرزة
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 21:42:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع يطالب وزير الطاقة بإنهاء "الحرمان المزمن" من الكهرباء
lebanon 24
Lebanon24
24/02/2026 21:42:32 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

النائب جبران باسيل

التيار الوطني

جبران باسيل

وزير الطاقة

القضايا

التيار

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:59 | 2026-02-24
Lebanon24
13:50 | 2026-02-24
Lebanon24
13:46 | 2026-02-24
Lebanon24
13:35 | 2026-02-24
Lebanon24
13:34 | 2026-02-24
Lebanon24
13:31 | 2026-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24