15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
5
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
"التيار": كل كلام شعبوي لفريق وزير الطاقة استخفاف بعقول اللبنانيين
Lebanon 24
24-02-2026
|
11:25
photos
عقدت الهيئة السياسية في
التيار الوطني الحر
إجتماعها الدوري برئاسة
النائب جبران باسيل
فعرضت لجدول أعمالها، وأصدرت البيان الآتي: "قد يتفهم البعض أن تكون الحكومة عاجزة عن حلّ
القضايا
الكبرى التي التزمت بها في بيانها الوزاري وبالتحديد مسألة حصرية السلاح ، لكن لا يمكن لأحد أن يفهم ما فعلته من أجل حماية معيشة الناس؟ وهل من يخبرها عن أن مداخيل المواطن تتبخر قبل أن يكمل شهره وأن صرخة المواطن ترتفع لأنه لا يتمكن من دفع أقساط المدارس والجامعات وكلفة الاستشفاء والنقل والغذاء؟".
تابع البيان:"إن الطعن الذي تقدم به تكتل "
لبنان
القوي" الأسبوع الماضي بقرار زيادة سعر البنزين، لا يعود فقط لمخالفته القوانين بل لحماية القدرة الشرائية للناس الذين مدّت الحكومة يدها الى جيوبهم فيما كان يفترض بها أن تبحث عن المداخيل من مصادر أخرى، أبرزها استرداد الأموال المحولة إلى الخارج واقرار الفوترة الإلكترونية وتحسين الجبايات وهي وحدها كافية لتأمين الأموال للعسكريين والأساتذة وموظفي القطاع العام . ويدرك المواطنون أن قرار رفع سعر البنزين لم يكن ليمرّ لو لم يوافق عليه ويوقّعه
وزير الطاقة
والمياه، وكل كلام معارض وشعبوي لفريقه السياسي في الإعلام هو إستخفاف بالعقول لم يعد ينطلي على أحد".
