أبو الحسن يكشف عن مرشّحي "الاشتراكي" للانتخابات النيابية

كشف النائب أنّ معظم الأمور بشأن الانتخابات حُسمت.



وفي حديث عبر الـ " "، قال: "النواب بلال عبدالله وفيصل الصايغ ووائل مرشّحون أمّا في عاليه فسيحصل تغيير والخيار يتّجه نحو يوسف دعيبس".



تابع: " سنشهد تغييراً وهناك مشاورات بشأن من سيخلف وبالمبدأ سيكون المقعد الدرزي الثاني في عاليه من نصيب ".