أوجيرو تلوّح برفض أي التفاف على الحقوق

أفادت النقابة العامة لموظفي وعمال هيئة " " في بيان، بأنها "عقدت اجتماعا مع وزير الاتصالات في مقر الوزارة لمناقشة النقابية، التي ترهن القبول بالانتقال إلى شركة "ليبان تليكوم" بتحقيق ركائز الأمان الوظيفي والسيادة التقنية، وذلك بعد الوقفة التي أكدت أن كرامة الموظف وحقوقه خط أحمر لا يقبل المساومة".

وأكدت "تمسكها بكامل ما ورد في كتابها الرسمي رقم 14/2026"، معتبرة أن "أي التفاف على الضمانات الموثقة هو مشروع انتحار وظيفي مرفوض"، وقالت: "أكد وزير الاتصالات أن هواجس الموظفين ستتم صياغتها بوضوح، والتزم تسليم مسودة للشركة خلال مهلة 10 أيام، بما يضمن عدم القفز في المجهول من دون هيكلية تنظيمية واضحة".

وأوضحت أنه "تم الاتفاق على وضع مسودة طريق واضحة للتراخيص والحصرية التقنية، لتمكين "ليبان تليكوم" من مواجهة الشركات غير الشرعية وضمان ديمومتها المالية، إيمانا بأن استمرارية المؤسسة هي الضمانة الوحيدة لديمومة العمل".

وشددت على "ضرورة تعديل المادة 49 لتحويلها من فخ للصرف إلى صمام أمان يحمي كل الفئات، بما في ذلك الزملاء المياومون".

وتوجهت إلى زملائها بالقول: "نثمن وعيكم وحرصكم على هذا القطاع الاستراتيجي، ونؤكد أن نضالنا ليس مجرد مطالبات مالية، بل هو معركة لتحديث قطاع يراد له أن يدار في عام 2026 بعقلية وقوانين عام 2002".

وأكدت النقابة أنها "ستبقى عبر لجان المتابعة التخصصية القانونية، المالية، والتقنية لمواكبة صياغة المسودات الموعودة"، وقالت: "لن نرضى بأقل من ميثاق خطي ملزم يضمن حقوقنا ومكتسباتنا التاريخية، وعلى رأسها تقديمات القانون 161 والصندوق الصحي".

وختمت: "ما ضاع حق وراءه مطالب، وعملنا مستمر حتى نيل كل الضمانات".