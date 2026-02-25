يملك ثاني أكبر احتياطي في الشرق الأوسط.. ذهب لبنان في خطر!؟

عاد الحديث مُجددا عن احتياطيات التي يملكها والتي تم شراؤها خلال فترة الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن الماضي، فقد أشارت صحيفة "فاينناشل تايمز" الأميركية مؤخرا ان هناك توجهات لدى بعض ال...