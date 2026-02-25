تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
ندوة في الخرايب حول آفات النحل وسبل الوقاية من المبيدات
Lebanon 24
25-02-2026
|
03:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
نظّمت بلدية
الخرايب
، بالتعاون مع مؤسسة "
جهاد البناء
" والتعاونية الزراعية، ندوة زراعية متخصصة تناولت آفات النحل وطرق معالجتها، إضافة إلى أساليب الوقاية من تأثير رش المبيدات مع بداية فصل الربيع.
قدّم الندوة أمين سر نقابة النحالين في الجنوب مجيد الكويس، مستعرضاً أبرز التحديات التي تواجه مربي النحل، وشارحاً طرق العلاج والوقاية المعتمدة لحماية
الثروة
النحلية وتعزيز استدامة هذا القطاع الحيوي.
شهدت الندوة حضوراً من النحالين وأبناء البلدة، واختُتمت بتوزيع شرائح دواء "الفاروا" بأسعار رمزية، في خطوة تهدف إلى دعم النحالين وتشجيعهم على تطوير إنتاجهم. (الوكالة الوطنية للإعلام)
