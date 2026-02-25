تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
ندوة في الخرايب حول آفات النحل وسبل الوقاية من المبيدات

Lebanon 24
25-02-2026 | 03:47
ندوة في الخرايب حول آفات النحل وسبل الوقاية من المبيدات
ندوة في الخرايب حول آفات النحل وسبل الوقاية من المبيدات photos 0
نظّمت بلدية الخرايب، بالتعاون مع مؤسسة "جهاد البناء" والتعاونية الزراعية، ندوة زراعية متخصصة تناولت آفات النحل وطرق معالجتها، إضافة إلى أساليب الوقاية من تأثير رش المبيدات مع بداية فصل الربيع.

قدّم الندوة أمين سر نقابة النحالين في الجنوب مجيد الكويس، مستعرضاً أبرز التحديات التي تواجه مربي النحل، وشارحاً طرق العلاج والوقاية المعتمدة لحماية الثروة النحلية وتعزيز استدامة هذا القطاع الحيوي.

شهدت الندوة حضوراً من النحالين وأبناء البلدة، واختُتمت بتوزيع شرائح دواء "الفاروا" بأسعار رمزية، في خطوة تهدف إلى دعم النحالين وتشجيعهم على تطوير إنتاجهم. (الوكالة الوطنية للإعلام)
مواضيع ذات صلة
بيان تحذيري شديد من "الزراعة" حول مخاطر استعمال المبيدات الزراعية المحظورة والمزوّرة
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 13:48:44
ندوة في جامعة الكسليك حول مناقشة كتاب الخوري بيار جبّور حول أوّل طبعة لكتاب القدّاس الماروني
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 13:48:44
شحادة وكرم يفتتحان ندوة حول الذكاء الاصطناعي والتنمية الوطنية
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 13:48:44
أضرار زراعيّة في سوريا بسبب المبيدات الإسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 13:48:44

Lebanon24
06:45 | 2026-02-25
Lebanon24
06:40 | 2026-02-25
Lebanon24
06:36 | 2026-02-25
Lebanon24
06:33 | 2026-02-25
Lebanon24
06:30 | 2026-02-25
Lebanon24
06:29 | 2026-02-25
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24