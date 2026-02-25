ندوة في الخرايب حول آفات النحل وسبل الوقاية من المبيدات

نظّمت بلدية ، بالتعاون مع مؤسسة " " والتعاونية الزراعية، ندوة زراعية متخصصة تناولت آفات النحل وطرق معالجتها، إضافة إلى أساليب الوقاية من تأثير رش المبيدات مع بداية فصل الربيع.



قدّم الندوة أمين سر نقابة النحالين في الجنوب مجيد الكويس، مستعرضاً أبرز التحديات التي تواجه مربي النحل، وشارحاً طرق العلاج والوقاية المعتمدة لحماية النحلية وتعزيز استدامة هذا القطاع الحيوي.



شهدت الندوة حضوراً من النحالين وأبناء البلدة، واختُتمت بتوزيع شرائح دواء "الفاروا" بأسعار رمزية، في خطوة تهدف إلى دعم النحالين وتشجيعهم على تطوير إنتاجهم. (الوكالة الوطنية للإعلام)



Advertisement