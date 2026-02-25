تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
4
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
منخفض قطبي بارد سيضرب لبنان.. والذروة في هذا الموعد
Lebanon 24
25-02-2026
|
04:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت صفحة Lebanese Daily Weather المتخصصة بالأحوال الجوية ان المنخفض القطبي البارد يدخل ليلًا نحو
لبنان
، ويسبقه هطول أمطار عشوائية متفرقة تتركز جنوبًا، ثم تمتد إلى باقي المناطق.
وأضافت الصفحة: "بعد منتصف الليل تشتد الأمطار وتصبح غزيرة إلى غزيرة جدًا، ويتزامن ذلك مع نشاط ملحوظ في سرعة الرياح."
تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح وملموس، ليتدنى مستوى تساقط الثلوج ليلامس 1500 متر، ومع تعمق الكتل
القطبية
الباردة ينخفض مستوى الثلوج إلى حدود 1100–1200 متر عصرًا ومساءً غدًا، ثم إلى 900–800 متر ليل الخميس.
يستمر تساقط الأمطار والثلوج حتى حدود 900 متر نهار الجمعة.
وستكون ذروة غزارة الأمطار من ليل الأربعاء/صباح الخميس حتى ظهر الخميس، أما ذروة البرودة القطبية فمن عصر ومساء الخميس ولايام معدودة .
تضعف الهطولات مساء الخميس وتصبح متفرقة.
وأشارت الصفحة إلى ان الكتل القطبية مستمرة لمدة أسبوع.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الطقس المستقر مستمر ولكن منخفض جوي آتٍ من تركيا سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الطقس المستقر مستمر ولكن منخفض جوي آتٍ من تركيا سيضرب لبنان في هذا الموعد
25/02/2026 13:48:43
25/02/2026 13:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
المنخفض الجوي الأول بدأ.. بانتظار وصول منخفض ثانٍ قطبي المنشأ في هذا الموعد
Lebanon 24
المنخفض الجوي الأول بدأ.. بانتظار وصول منخفض ثانٍ قطبي المنشأ في هذا الموعد
25/02/2026 13:48:43
25/02/2026 13:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 800 متر.. منخفض قطبي سيضرب لبنان في الأيام المقبلة
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 800 متر.. منخفض قطبي سيضرب لبنان في الأيام المقبلة
25/02/2026 13:48:43
25/02/2026 13:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض إلى ما دون الصفر.. الموجة الباردة مستمرة ومنخفض جديد سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض إلى ما دون الصفر.. الموجة الباردة مستمرة ومنخفض جديد سيضرب لبنان في هذا الموعد
25/02/2026 13:48:43
25/02/2026 13:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
daily weather
القطبية
لبنان
غزير
الري
تابع
قد يعجبك أيضاً
مرشّحون استأنفوا نشاطهم مع اقتراب الإنتخابات
Lebanon 24
مرشّحون استأنفوا نشاطهم مع اقتراب الإنتخابات
06:45 | 2026-02-25
25/02/2026 06:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المجلس الدستوري أبطل بالأكثرية قانون تنظيم القضاء العدلي برمته
Lebanon 24
المجلس الدستوري أبطل بالأكثرية قانون تنظيم القضاء العدلي برمته
06:40 | 2026-02-25
25/02/2026 06:40:20
Lebanon 24
Lebanon 24
العبسي عرض مع جريصاتي الأوضاع العامة وشؤون الطائفة على ابواب الانتخابات
Lebanon 24
العبسي عرض مع جريصاتي الأوضاع العامة وشؤون الطائفة على ابواب الانتخابات
06:36 | 2026-02-25
25/02/2026 06:36:17
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
06:33 | 2026-02-25
25/02/2026 06:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يعني تأجيل الانتخابات النيابية؟
Lebanon 24
ماذا يعني تأجيل الانتخابات النيابية؟
06:30 | 2026-02-25
25/02/2026 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تفرض المصالح نفسها على التوتر الاميركي الإيراني؟
Lebanon 24
هل تفرض المصالح نفسها على التوتر الاميركي الإيراني؟
10:00 | 2026-02-24
24/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المعارضة الشيعية بين وهم الخرق وواقع التشرذم
Lebanon 24
المعارضة الشيعية بين وهم الخرق وواقع التشرذم
11:00 | 2026-02-24
24/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا أعلنت أميركا الحرب عليها... هل ستقوم إيران بـ"تفعيل" حزب الله في لبنان؟
Lebanon 24
إذا أعلنت أميركا الحرب عليها... هل ستقوم إيران بـ"تفعيل" حزب الله في لبنان؟
10:30 | 2026-02-24
24/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لا "تطمينات ولا ضمانات" أميركية... المطلوب من لبنان ضبط حدوده
Lebanon 24
لا "تطمينات ولا ضمانات" أميركية... المطلوب من لبنان ضبط حدوده
09:30 | 2026-02-24
24/02/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسلوب جديد للتشليح… احذروا!
Lebanon 24
أسلوب جديد للتشليح… احذروا!
13:50 | 2026-02-24
24/02/2026 01:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
06:45 | 2026-02-25
مرشّحون استأنفوا نشاطهم مع اقتراب الإنتخابات
06:40 | 2026-02-25
المجلس الدستوري أبطل بالأكثرية قانون تنظيم القضاء العدلي برمته
06:36 | 2026-02-25
العبسي عرض مع جريصاتي الأوضاع العامة وشؤون الطائفة على ابواب الانتخابات
06:33 | 2026-02-25
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
06:30 | 2026-02-25
ماذا يعني تأجيل الانتخابات النيابية؟
06:29 | 2026-02-25
العلامة فضل الله: استهداف أي طائفة هو استهداف للوحدة الوطنية
فيديو
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
25/02/2026 13:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
25/02/2026 13:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
Lebanon 24
وصفتاه بـ"الكاذب والقاتل".. نائبتان هاجمتا ترامب خلال خطابه (فيديو)
01:37 | 2026-02-25
25/02/2026 13:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24