Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

منخفض قطبي بارد سيضرب لبنان.. والذروة في هذا الموعد

Lebanon 24
25-02-2026 | 04:10
منخفض قطبي بارد سيضرب لبنان.. والذروة في هذا الموعد
منخفض قطبي بارد سيضرب لبنان.. والذروة في هذا الموعد photos 0
أفادت صفحة Lebanese Daily Weather  المتخصصة بالأحوال الجوية ان المنخفض القطبي البارد يدخل ليلًا نحو لبنان، ويسبقه هطول أمطار عشوائية متفرقة تتركز جنوبًا، ثم تمتد إلى باقي المناطق.

وأضافت الصفحة: "بعد منتصف الليل تشتد الأمطار وتصبح غزيرة إلى غزيرة جدًا، ويتزامن ذلك مع نشاط ملحوظ في سرعة الرياح."

تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح وملموس، ليتدنى مستوى تساقط الثلوج ليلامس 1500 متر، ومع تعمق الكتل القطبية الباردة ينخفض مستوى الثلوج إلى حدود 1100–1200 متر عصرًا ومساءً غدًا، ثم إلى 900–800 متر ليل الخميس.
يستمر تساقط الأمطار والثلوج حتى حدود 900 متر نهار الجمعة.
 
وستكون ذروة غزارة الأمطار من ليل الأربعاء/صباح الخميس حتى ظهر الخميس، أما ذروة البرودة القطبية فمن عصر ومساء الخميس ولايام معدودة .

تضعف الهطولات مساء الخميس وتصبح متفرقة.

وأشارت الصفحة إلى ان الكتل القطبية مستمرة لمدة أسبوع. 
 
