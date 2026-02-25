تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
كم يبلغ عدد أفراد السلك العسكري؟
Lebanon 24
25-02-2026
|
04:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الوزير
ياسين جابر
خلال حديث تلفزيوني إن عدد العناصر في السلك العسكري يبلغ نحو 240 ألفا، مشيرا إلى أنه لا يمكن إحالتهم، لكن هناك حاجة إضافية خصوصا على الحدود مع انسحاب "اليونيفيل"، وسط دعوات إلى التطويع.
وأضاف أن
مديرية الواردات
بكل أقسامها تعقد اجتماعا اليوم، لافتا إلى وجود رسوم يجري العمل على إصدار أوامر تحصيل بشأنها.
وأوضح أن الزيادة على البنزين لا تؤمن حتى نصف المبلغ المطلوب لتغطية الزيادات التي أُقرت على رواتب القطاع العام.
وفي ملف القطاع العام، اعتبر أن الحديث عن وجود 20 أو 30 ألف موظف، ولا سيما في التعليم، "غير صحيح بالكامل"، مؤكدا أن وزيرة التربية تراجع تعيينات الأساتذة تمهيدا لبدء الإصلاح.
كما أشار إلى أن مداخيل
الجمارك
تحسنت بنحو 100 بالمئة خلال 2025 حتى قبل تشغيل "السكانرز".
