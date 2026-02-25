تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
جابر يرأس اجتماعاً لمديرية الواردات لبحث تعزيز تحصيل الإيرادات والالتزام الضريبي
Lebanon 24
25-02-2026
|
04:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
يرأس
وزير المالية
ياسين جابر
اجتماعاً لمديرية الواردات بدوائرها كافة وذلك في اطار تفعيل الاجراءات في تحصيل الايرادات والالتزام الضريبي، على ان يعقد بعدها مؤتمراً صحافياً عند الاولى والنصف من بعد ظهر اليوم يشرح فيه الخطوات المتخذة واهميتها والنتائج المتوقعة منها.
سلام ترأس إجتماعاً تناول الإجراءات والخطط الرامية إلى تعزيز كفاءة مرفأ بيروت
Lebanon 24
سلام ترأس إجتماعاً تناول الإجراءات والخطط الرامية إلى تعزيز كفاءة مرفأ بيروت
25/02/2026 13:48:43
25/02/2026 13:48:43
25/02/2026 13:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام ترأس اجتماعًا لمتابعة أوامر التحصيل البيئي والمخالفات في قطاع المقالع والكسارات
Lebanon 24
سلام ترأس اجتماعًا لمتابعة أوامر التحصيل البيئي والمخالفات في قطاع المقالع والكسارات
25/02/2026 13:48:43
25/02/2026 13:48:43
25/02/2026 13:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع في المديرية العامة للنقل البري والبحري وبحث في تداعيات القرار السوري على الشاحنات اللبنانية
Lebanon 24
اجتماع في المديرية العامة للنقل البري والبحري وبحث في تداعيات القرار السوري على الشاحنات اللبنانية
25/02/2026 13:48:43
25/02/2026 13:48:43
25/02/2026 13:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص: بحثنا في سبل زيادة الانفاق والواردات من حيث الانماء
Lebanon 24
مرقص: بحثنا في سبل زيادة الانفاق والواردات من حيث الانماء
25/02/2026 13:48:43
25/02/2026 13:48:43
25/02/2026 13:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
مديرية الواردات
وزير المالية
ياسين جابر
مديرية ال
التزام
صف من
إيرا
اسين
تابع
06:45 | 2026-02-25
مرشّحون استأنفوا نشاطهم مع اقتراب الإنتخابات
06:40 | 2026-02-25
المجلس الدستوري أبطل بالأكثرية قانون تنظيم القضاء العدلي برمته
06:36 | 2026-02-25
العبسي عرض مع جريصاتي الأوضاع العامة وشؤون الطائفة على ابواب الانتخابات
06:33 | 2026-02-25
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
06:30 | 2026-02-25
ماذا يعني تأجيل الانتخابات النيابية؟
06:29 | 2026-02-25
العلامة فضل الله: استهداف أي طائفة هو استهداف للوحدة الوطنية
