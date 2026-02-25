جابر يرأس اجتماعاً لمديرية الواردات لبحث تعزيز تحصيل الإيرادات والالتزام الضريبي

يرأس اجتماعاً لمديرية الواردات بدوائرها كافة وذلك في اطار تفعيل الاجراءات في تحصيل الايرادات والالتزام الضريبي، على ان يعقد بعدها مؤتمراً صحافياً عند الاولى والنصف من بعد ظهر اليوم يشرح فيه الخطوات المتخذة واهميتها والنتائج المتوقعة منها.

Advertisement