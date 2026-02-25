تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

نقابة مستوردي السيارات المستعملة تبحث مع رئيس الجمارك تسهيل الإجراءات وحل القضايا العالقة

Lebanon 24
25-02-2026 | 04:35
نقابة مستوردي السيارات المستعملة تبحث مع رئيس الجمارك تسهيل الإجراءات وحل القضايا العالقة
زار وفد من نقابة مستوردي السيارات المستعملة برئاسة إيلي قزي المجلس الأعلى للجمارك، حيث اجتمع مع رئيس المجلس العميد مصباح خليل وعضوي المجلس لؤي الحاج شحادة وشربل خليل.

تناول الاجتماع عدداً من الملفات الجمركية المرتبطة بقطاع السيارات المستعملة، في أجواء إيجابية تم خلالها البحث في سبل تطوير آلية العمل وتحديثها بما يواكب المرحلة الجديدة. كما جرى التطرق إلى القضايا العالقة، مع التركيز على إيجاد حلول عملية تسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، بما ينعكس إيجاباً على حركة الاستيراد.

أكد وفد النقابة دعمه للإصلاحات التي يقوم بها المجلس الأعلى للجمارك، مشدداً على أهمية التعاون البناء والتنسيق المستمر بين الطرفين، واستعداده لتقديم كل ما يلزم لإنجاح مسار العمل المشترك.

واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على استمرار التشاور لمعالجة النقاط المطروحة، والعمل بروح الشراكة لتطوير الأداء وتذليل العقبات بما يخدم المصلحة العليا.
لبنان

إقتصاد

المجلس الأعلى للجمارك

المجلس الأعلى

الحاج شحادة

لؤي الحاج

شربل خليل

العليا

