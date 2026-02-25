مؤلفة من ناقلة جند.. قوة إسرائيلية تتقدم من تلة الحمامص باتجاه الأطراف الغربية لبساتين الوزاني

تقدمت قوة اسرائيلية مُعادية مؤلفة من ناقلة جند من نوع "نامير" وعدد من الجنود والية نقل gmc من تلة الحمامص بإتجاه منطقة "العمرا" في الأطراف الغربية لبساتين الوزاني، وفق ما أفادت مندوبة " ".

