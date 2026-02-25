مفتي زحلة والبقاع: أموال المودعين حق مشروع في ذمة الدولة

أقام صندوق الزكاة في أزهر إفطاره الثاني برعاية مفتي والبقاع الشيخ الدكتور علي الغزاوي، وحضور محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، والنواب حسن مراد وياسين ياسين وبلال الحشيمي، ورئيس صندوق الزكاة في الدكتور محمد الجوزو، ونائب رئيس مجلس النواب السابق الفرزلي، وحشد من الفعاليات.



ألقى المفتي الغزاوي كلمة شدد فيها على أن أموال المودعين في المصارف "حق مشروع باقٍ في ذمّة الدولة والمصارف إلى أن يعود إلى أصحابه، لا يسقط ولا يُتنازل عنه"، داعياً إلى محاسبة كل من ارتكب جرماً بحق أصحاب الأموال والمقصر في الرقابة. ودعا إلى زرع الأمل في المجتمع "كفانا تخويفاً"، معتبراً أن الاستثمار في عقول اللبنانيين لم يقابله وطن يحفظ أموالهم.



طالب الغزاوي بمعالجة جذرية ودائمة لطريق ، وإحياء مشروع النفق الذي يربط العاصمة بالبقاع، معتبراً أن الطريق "حق للبقاع على الدولة وليس تسولاً". كما دعا إلى إلغاء المحكمة العسكرية تعزيزاً للعدالة في المدني، والإسراع في معالجة ملف الموقوفين الإسلاميين.



أكد المفتي أن "لقمة عيش لبنان من البقاع"، وأن أبناء البقاع من مقيمين ومغتربين قادرون على خدمة . وشكر المتبرعين الداعمين لمؤسسات دار الفتوى التي تمثل إرث المفتي الراحل الشيخ خليل الميس، مؤكداً أن المجتمع سيبقى وفياً لهذه المؤسسات.



وختم بالقول: "لبنان بحاجة إلى أن يستريح، والمقيم بحاجة إلى الانتعاش، والمغترب بحاجة إلى الثقة ليعود إلى أرضه".



