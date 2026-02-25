تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

مفتي زحلة والبقاع: أموال المودعين حق مشروع في ذمة الدولة

Lebanon 24
25-02-2026 | 04:50
مفتي زحلة والبقاع: أموال المودعين حق مشروع في ذمة الدولة
أقام صندوق الزكاة في أزهر البقاع إفطاره الثاني برعاية مفتي زحلة والبقاع الشيخ الدكتور علي الغزاوي، وحضور محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، والنواب حسن مراد وائل أبو فاعور وياسين ياسين وبلال الحشيمي، ورئيس صندوق الزكاة في لبنان الدكتور محمد الجوزو، ونائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي، وحشد من الفعاليات.

ألقى المفتي الغزاوي كلمة شدد فيها على أن أموال المودعين في المصارف "حق مشروع باقٍ في ذمّة الدولة والمصارف إلى أن يعود إلى أصحابه، لا يسقط ولا يُتنازل عنه"، داعياً إلى محاسبة كل من ارتكب جرماً بحق أصحاب الأموال والمقصر في الرقابة. ودعا إلى زرع الأمل في المجتمع "كفانا تخويفاً"، معتبراً أن الاستثمار في عقول اللبنانيين لم يقابله وطن يحفظ أموالهم.

طالب الغزاوي بمعالجة جذرية ودائمة لطريق ضهر البيدر، وإحياء مشروع النفق الذي يربط العاصمة بالبقاع، معتبراً أن الطريق "حق للبقاع على الدولة وليس تسولاً". كما دعا إلى إلغاء المحكمة العسكرية تعزيزاً للعدالة في القضاء المدني، والإسراع في معالجة ملف الموقوفين الإسلاميين.

أكد المفتي أن "لقمة عيش لبنان من البقاع"، وأن أبناء البقاع من مقيمين ومغتربين قادرون على خدمة مؤسسات الدولة. وشكر المتبرعين الداعمين لمؤسسات دار الفتوى التي تمثل إرث المفتي الراحل الشيخ خليل الميس، مؤكداً أن المجتمع سيبقى وفياً لهذه المؤسسات.

وختم بالقول: "لبنان بحاجة إلى أن يستريح، والمقيم بحاجة إلى الانتعاش، والمغترب بحاجة إلى الثقة ليعود إلى أرضه".
وائل أبو فاعور

مؤسسات الدولة

ضهر البيدر

أبو فاعور

نائب رئيس

وائل أبو

علي الغز

الإسلام

