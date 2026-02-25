أموال للعسكريين.. ماذا سيحصل غداً؟

عُلم أنَّ أصدرت برقية جديدة تشير إلى دفع الرواتب والتعويضات العائلية والمساعدة الاجتماعية والتعويض المؤقت عم شهر آذار 2026، وتعويض النقل الشهري المقطوع عن شهر شباط 2026.



وقالت المعلومات إن حولت المبالغ اللازمة إلى لدفعها للعسكريين.