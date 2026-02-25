عون: لبنان مستعد للانخراط في مبادرة الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا

عرض رئيس الجمهورية العماد عون مع للرئيس الفرنسي لمبادرة الممر الاقتصادي بين والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) Gérard Mestrallet المراحل التي قطعتها المبادرة، تطور مفهوم الممر وأهدافه في تعزيز الترابط التجاري والبنى التحتية والربط الطاقوي والرقمي بين الهند ودول المنطقة وأوروبا، إضافة إلى التوجه الحالي نحو تنويع المسارات وتعزيز المرونة في ضوء المتغيرات الجيوسياسية.



وأكد " استعداد للانخراط ضمن إطار المبادرة، بما يخدم مصالحه الوطنية ويعزز موقعه اللوجستي في المنطقة".

