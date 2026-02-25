قوة من الجمارك تداهم السوق التجاري في بعلبك.. ومصادرة كميات كبيرة من البضائع المهرّبة

تداهم قوة من ضمن حملة لمكافحة التهريب السوق التجاري في ، وتشمل المداهمة عدداً من المحال التجارية في سوق المدينة والجوار، وفق ما افادت مندوبة " ".وأسفرت المداهمات عن مصادرة كميات كبيرة من البضائع المهرّبة، والدخان والمعسل والسجائر (إلاكترونية) وسلع أخرى متنوعة.وتأتي هذه الخطوة في سياق الإجراءات المتواصلة التي تنفذها الجمارك لملاحقة المخالفات والحد من ظاهرة التهريب في المنطقة.