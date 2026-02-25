تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
هاشم عن تصريح رجّي: يثير الريبة
Lebanon 24
25-02-2026
|
04:57
اعتبر عضو كتلة كتلة التنمية والتحرير
النائب قاسم هاشم
أن تصريح
وزير الخارجية
يوسف رجي
بشأن معلوماته عن نية العدو
الإسرائيلي
استهداف البنى التحتية
اللبنانية
الاستراتيجية، "يثير الريبة والاستغراب، وكأنه رسالة تخويف وترهيب للبنانيين"، لافتاً إلى أن "أحد المعنيين في
الكيان الصهيوني
سارع إلى نفي هذه المعلومات".
وسأل هاشم في بيان: "هل يجوز أن يمر هذا الكلام بشكل عابر وفي هذا التوقيت الدقيق، من دون موقف واضح وعلني من الحكومة؟"، مشدداً على" ضرورة عدم مسايرة أي وزير في مواقف مرتجلة أو قرارات تُتخذ خارج إطار
التزام
الحكومة، ولا سيما في ملفات على هذا القدر من الخطورة، ما يستوجب من الجميع الانتباه وعدم التفلت في التصريحات، ومراعاة المصلحة الوطنية في أي توجه أو موقف".
تحذيرات وتهديدات.. هل يصبح لبنان جزءًا من المواجهة مع إيران؟
Lebanon 24
تحذيرات وتهديدات.. هل يصبح لبنان جزءًا من المواجهة مع إيران؟
08:30 | 2026-02-25
25/02/2026 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة مخلّصي البضائع: أعطال في "نظام نجم" وراء تأخير المعاملات الجمركية
Lebanon 24
نقابة مخلّصي البضائع: أعطال في "نظام نجم" وراء تأخير المعاملات الجمركية
09:23 | 2026-02-25
25/02/2026 09:23:16
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح من بلدية صيدا حول اخلاء أحد المباني في المدينة
Lebanon 24
توضيح من بلدية صيدا حول اخلاء أحد المباني في المدينة
09:12 | 2026-02-25
25/02/2026 09:12:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص يطالب بحلول عاجلة لمكتومي القيد في لبنان
Lebanon 24
مرقص يطالب بحلول عاجلة لمكتومي القيد في لبنان
09:09 | 2026-02-25
25/02/2026 09:09:16
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر: علينا تفعيل كل المجالات التي يمكن أن نحصل منها أموالاً
Lebanon 24
جابر: علينا تفعيل كل المجالات التي يمكن أن نحصل منها أموالاً
09:05 | 2026-02-25
25/02/2026 09:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
