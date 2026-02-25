مخزومي هنأ الكويت في عيدها الوطنيّ

كتب عبرمنصة "اكس":

"لمناسبة العيد الوطني لدولة الشقيقة، أتقدّم بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات لقيادتها وشعبها ، راجيًا لها دوام التقدّم والازدهار والاستقرار، وأن تبقى نموذجًا في مسيرتها التنموية المميزة".



واشار الى ان "هذه المناسبة الوطنية تشكّل محطة اعتزاز بتاريخ الكويت وإنجازاتها المتواصلة، وتؤكد على دورها البنّاء في ترسيخ التضامن العربي".



وختم قائلاً: "نتطلع دائمًا إلى تعزيز التعاون المثمر وروابط الأخوّة التي تجمع بلدينا وشعبينا. كل عام وأنتم بخير".