تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

فرعية التربية اقرت اقتراح إنشاء وظيفة اختصاصي مكننة تربوي في وزارة التربية معدلاً

Lebanon 24
25-02-2026 | 05:29
A-
A+
فرعية التربية اقرت اقتراح إنشاء وظيفة اختصاصي مكننة تربوي في وزارة التربية معدلاً
فرعية التربية اقرت اقتراح إنشاء وظيفة اختصاصي مكننة تربوي في وزارة التربية معدلاً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة النائب اشرف بيضون وحضور وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي  والنواب: إدغار طرابلسي وبلال عبدالله، كما حضر الجلسة رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي وممثل نقابة المحامين في بيروت المحامي طوني حنين.



 وتابعت الجلسة درس  اقتراح القانون "الرامي الى انشاء وظيفة اختصاصي مكننة تربوي في وزارة التربية والتعليم العالي. واقرته معدلا
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لجنة المال: اقرار موازنتي التربية والثقافة
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 16:26:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد ضريبة الحكومة...موظفو الإدارة العامة في وزارة التربية يعلنون الإضراب
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 16:26:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية على طاولة وزارة التربية
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 16:26:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة التربية تعلن بدء استقبال طلبات الكولوكيوم 2026
lebanon 24
Lebanon24
25/02/2026 16:26:24 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة التربية والتعليم العالي

نقابة المحامين في بيروت

وزارة التربية والتعليم

مجلس الخدمة المدنية

نقابة المحامين

اللجنة الفرعية

إدغار طرابلسي

بلال عبدالله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-02-25
Lebanon24
09:23 | 2026-02-25
Lebanon24
09:12 | 2026-02-25
Lebanon24
09:09 | 2026-02-25
Lebanon24
09:05 | 2026-02-25
Lebanon24
09:03 | 2026-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24