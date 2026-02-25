فرعية التربية اقرت اقتراح إنشاء وظيفة اختصاصي مكننة تربوي في وزارة التربية معدلاً

عقدت المنبثقة عن لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة النائب اشرف وحضور وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي والنواب: وبلال عبدالله، كما حضر الجلسة رئيسة نسرين مشموشي وممثل المحامي طوني حنين.







وتابعت الجلسة درس اقتراح القانون " الى انشاء وظيفة اختصاصي مكننة تربوي في . واقرته معدلا

Advertisement